AMATEUR. 5 joueurs de Nationale, un champion de France de Top 14 : vous avez vu ce recrutement XXL de Monaco ?

Le XV de France a posé ses valises en Principauté pour son premier stage avant le grand évènement. Le club monégasque, lui, affiche aussi de belles ambitions, à son niveau, en Fédérale 2.

Les championnats de France tout justes terminés, les équipes des derniers carrés - qu’ils soient de la Régionale 3 à la Fédérale 1 - amateurs profitent enfin de vacances bien méritées… Quand d’autres se préparent déjà à la reprise des entraînements et de leur prépa physique. C’est notamment le cas de l’AS Monaco, pensionnaire de la Fédérale 2 , tandis qu’à l’inverse, le promu du RC Aubagne, finaliste des France en Fed 3, a fini son exercice 2022/2023 il y a 8 jours seulement. Il faut dire que du côté du Rocher, qui prépare son "Champions Project" depuis plusieurs saisons, on met les petits plats dans les grands. Après une première saison dans la 2ème division fédérale et un maintien assuré lors de l’avant-dernière journée, le club qui était encore en Honneur en 2019 vise clairement la Fédérale 1 pour 2024.

AMATEUR. 60 pts, 7 cartons : on a été voir pour vous le derby du Sud-Est en demi-finale de Fédérale 3Car qu’on le veuille ou non, on ne recrute pas des anciens pro à la pelle pour faire de la figuration… Lors de cette intersaison, ce sont pas moins de 5 garçons qui jouaient en Nationale 1 ou 2 qui vont poser leurs valises dans la Principauté. L’ASM est allée piocher du côté de Hyères, ou les vice-champions de France de Fédérale 1 en 2022 Alek Nowicki et Lucien Wilson ont donné leur accord. Le 3ème ligne polonais de 31 ans, qui a disputé le dernier Rugby Europe Championship, a pris par à 15 rencontres de Nationale 1 la saison passée, dont 10 titularisations. L’ancien pilier de Massy, lui, sort d’un exercice quasiment blanc à cause d’une blessure, même s’il est revenu pour disputer la dernière journée face à Narbonne.

VIDEO. RUGBY. ''Mission Bouclier'', l'excellent reportage de Rencontres à XV sur les finales en amateurPlus proche de Beausoleil, le club rouge et blanc a fait marcher ses proches relations avec le Stade Niçois pour faire venir 2 membres de la rotation des Aiglons la saison dernière. En l’occurrence l’ailier international polonais Agustin Slowik (29 ans), qui a connu des expériences professionnelles en Angleterre et fut titulaire 10 fois avec Nice en 2022/2023 (pour 3 essais). Ainsi que le très expérimenté arrière Loic le Gal, qui compte plus de 100 matchs de ProD2 dans sa carrière et qui amènera beaucoup d’assurance dans le second rideau monégasque. Tandis que le centre/ailier hollandais Reinier Pieters arrivera lui de l’US Seynoise.

Un ancien du Top 14 et des jeunes prometteurs

Pour compléter la dizaine de recrues qui déboulera aux confins du 06, Monaco a également frappé fort en parvenant à faire signer l’ancien demi de mêlée castrais Yohan Domenech, champion de France en 2018 avec le club tarnais. Gêné par des commotions à répétition pendant près de deux ans, celui qui compte aussi plus de 70 matchs de ProD2 avec Narbonne, Carcassonne ou Rouen a finalement pu reprendre l’an dernier en Fédérale 1 et a sorti une belle saison avec Gruissan. Dans la poule 2 de Fédérale 2, il retrouvera notamment son ancien coéquipier du CO Ludovic Radosavljevic, qui évolue lui au même poste du côté d’Avignon/Le Pontet, club promu de Fed 3.

AMATEUR. ‘’Si on nous avait dit ça en juillet dernier’’, le capitaine de Sarlat Jonathan Laporte revient sur le titre de Fédérale 3Enfin, plusieurs espoirs de clubs professionnels ou jeunes joueurs prometteurs des divisions inférieures porteront eux aussi les couleurs rouges et blanches la saison prochaine. Pêle-mêle, on citera Clément Rodor (USAP) ou Lucas Sicard (Angoulême), ce dernier ayant aussi fait 3 apparitions en Nationale 1 avec Cognac. Dorian Brial (numéro 8 ou talonneur), lui, arrive de Mauguio-Carnon avec qui il a remporté le Challenge de France de Régionale 1 tandis qu’au même poste premier, le capitaine du Stade Laurentain Anthony Freige débarque après une belle saison de Fédérale 3. Suffisant pour jouer les premiers rôles d’une poule qui comptera notamment Montmélian, le CARF ou Voiron ?