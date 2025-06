AMATEUR. Coups de poing en tribunes : Match arrêté et avenir en suspens pour ce choc haletant en Fédérale 2

Une bagarre entre Annecy et Pézenas sur le terrain a lancé les hostilités (jusque-là rien de bien surprenant), avant que cela ne dégénère en tribunes.

Ce dimanche, en amateur, se jouaient à nouveau des tours des championnats de France. Si la Fédérale 1 était exemptée, les acteurs des 4 coins de la France de la R3 à la Fédérale 2 se sont livrés de rude empoignades.

Notamment en Fed 2, justement, où se jouait le match de la montée. En 8ème de finale retour, il fallait donc l’emporter ou simplement maintenant son avance, pour certains, afin d’accéder à l’élite du rugby fédéral la saison prochaine.

Et si certains clubs comme ceux de Tours, de Bergerac ou de Vinay l’ont fait sans trop trembler, l’autre favori au titre de champion, Annecy, a lui été beaucoup plus chahuté.

Une fin de match houleuse

Défait de 7 points au match aller dans l’Hérault, le leader national de la phase de poules ne menait que de 6 unités face à Pézenas à la 70ème minute, ce dimanche, lorsque le match, très engagé, a dégénéré. Une bagarre sur le terrain entre les 2 équipes a lancé les hostilités (jusque-là rien de bien surprenant), avant que cela ne dégénère en tribunes.

Une échauffourée mêlant supporters Savoyards et Héraultais aurait éclaté dans les gradins, entraînant la montée en tribunes de joueurs de Pézenas pour défendre les leurs. Une situation très tendue, dans un stade naturellement acquis à la cause d’Annecy, qui a finalement débouché sur une partie de manivelles le long de la main courante, entre les visiteurs et certains supporters du BAAR un peu chauds.

A un moment de la partie où Annecy aurait pu repasser devant Pézenas en cumulé (61 à 62) grâce à une pénalité récupérée dans le camp adverse… Une situation à laquelle n'ont pas participé les joueurs locaux, mais qui a donc obligé monsieur l’arbitre a arrêter le match à la 70ème minute de jeu, sur ce score de 38 à 32 en faveur d’Annecy.

La patate chaude va désormais être placé dans les mains de la FFR, qui va devoir statuer du sort de cette double-confrontation. Si le score en restait là (comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation), c’est donc Pézenas qui l’emporterait en cumulé et accèderait à la Fédérale 1.

A moins que les Piscénois ne soient sanctionnés, ou le match rejoué. Mais la seule date de repli se trouve dimanche prochain, déjà, tandis que les 2 clubs sont tout de même distants de près de 500 kilomètres…