AMATEUR. 26 minutes et c’est tout : dans le Sud, un choc arrêté après avoir dégénéré en Fédérale 3

Il tombait des marrons ce dimanche dans l’Aude. Et les hostilités ne ne sont malheureusement pas arrêtées qu’au terrain…

C’était le choc de la poule 6 de Fédérale 3 entre le leader Corbières XV et son dauphin de Saint-Saturnin-les-Avignon. Il n’aura pourtant duré que 26 minutes…

A la retombée d’un renvoi, une bagarre générale éclate entre les Audois et les Vauclusiens. Jusque-là, rien de bien exceptionnel pour ceux qui suivent le rugby amateur tous les dimanches, d’autant que le match aller avait déjà été très chaud.

Le hic ? C’est que celle-ci se déroule sur le long de la main-courante du petit stade de St-André-de-Roquelongue. Et qu’à Corbières, à cet endroit du stade en particulier, le grillage n’est plus.

Une situation qui dégénère

Ainsi, certains supporters de St-Saturnin se sont mêlés à la partie de manivelles, visant tout particulièrement le Terminator aux bras de forrain de Corbières, Kévin Demilly. La situation parvient néanmoins à se calmer assez rapidement et monsieur l’arbitre convoque les deux partis. Bilan : 1 rouge de chaque côté, et une demande du référent de garder le contrôle afin de pouvoir reprendre ce choc entre deux prétendants à la montée en Fédérale 2.

Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée-là… Visiblement très énervé d'avoir reçu à la fois un carton rouge et des coups de la part de supporters adverses, le 3ème ligne de Corbières XV était "chaud bouillant" (pour reprendre le terme du diffuseur du rugby amateur Série Rugby, présent sur place) et n'est pas directement rentré aux vestiaires.

Il a sauté la main-courante pour aller en découdre avec ceux qui lui avaient porté des coups. On ne vous fait pas de dessin de la suite, mais ça a cogné fort et de tous les côtés aux abords de ce terrain de l’Aude. Des images qu’on n’aime pas voir sur un terrain de rugby, au milieu de familles, de jeunes et de moins jeunes.

Match arrêté, joueurs au vestiaire et sanctions à prévoir

Tout comme l’arbitre Monsieur Rodrigues, qui a tout simplement décidé d'arrêter le match là-dessus. A raison. Alors que la gendarmerie a été dépêchée pour ramener le calme aux abords du stade.

Et si du côté de St-Sat, "on espère que les hautes instances feront bien leur travail concernant les sanctions" (l’Indépendant), il se dit aussi que le club Corbières devrait porter des réclamations auprès des instances fédérales suite à l’agression de leur numéro 6 par un supporter adverse. Quoi qu’il en soit, de part et d’autre, on regrettait que ce match, qui devait être le choc au sommet du pourtour méditerranéen en Fédérale 3, se termine de la sorte.

Il est vrai que l’image du rugby amateur du Sud commence sérieusement à être écornée, cette saison, après le derby bouillant entre Cavaillon et Avignon/Le Pontet en Fédérale 2 du mois dernier qui avait débouché sur 5 cartons rouges et des blessés. Ainsi, gageons que les sanctions à venir sonneront la fin de la saison des marrons…