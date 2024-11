AMATEUR. Des raclées, une défense de fer : meilleur promu de France en Fed 3, où s’arrêtera ce petit village occitan ?

Loin du niveau international et de la reprise du Top 14, ce week-end a marqué la fin de la phase aller de la Fédérale 3. L’occasion d’en faire un premier bilan et de parler du rugby amateur qu’on aime tant.

Niché au pied du massif des Corbières, le club homonyme vit donc, pour situer, dans les terres, entre Narbonne et Carcassonne. Situé dans l’est de l’Aude et basé à St-André-de-Roquelongue, Corbières XV est donc un club qui regroupe plusieurs villages avoisinants et qui fait désormais figure d’ogre, dans sa poule de Fédérale 3.



Si tout le monde s’attendait à une formation difficile à bouger compte tenu de ses deux titres de champion de France de Régionale 2 puis 1 ces deux dernières années, les Rouge et Noir sont encore plus équipés que cela. Grandement constitué de joueurs ayant évolué dans les grands clubs avoisinants (Narbonne, Gruissan, Leucate…), le promu est "équipé", comme on dit.

Et comment ! A l’issue de la phase aller de cette Fédérale 3 version 2024/2025, Corbière est tout simplement leader de sa poule estampillée sud-est, malgré un match en moins. Mieux, le club audois est même le meilleur promu de France, après les 3 premiers mois de compétition.

Vers une 3ème montée en 3 ans ?

Bilan ? 8 victoires en 7 matchs, 4 bonus offensifs et autant de raclées collées à leurs opposants. Si la formation audoise a perdu sa série d’invincibilité qui durait depuis 2 ans, elle a en revanche cartonné et maintenu sa citadelle imprenable, depuis la création du club.

Avec 34,75 points marqués en moyenne par match, Corbière d’ailleurs la 2ème attaque la plus efficace sur les 160 équipes engagées cette saison. En défense ? C’est pas mal aussi, puisque le bloc est si hermétique qu’il n’a encaissé que 93 points jusqu’ici (3ème au niveau national).

Si bien qu’on jurerait que d’ici 6 mois, les coéquipiers de Christophe Kaiser feront tout à fait figure de favoris à la montée en Fédérale 2. Et plus si affinités…