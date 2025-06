AMATEUR. ProD2, star du 7 : cet international fidjien rejoint ses ''frères'' du Pacifique en Fédérale 3

Ailier électrique et très puissant (35 ans, 1m86 pour 103kg), il compte 5 sélections (pour 3 essais) avec les Fidji à XV, et de nombreux tournois mondiaux disputés avec les septistes.

Combien sont-ils, au juste ? Aux 4 coins de l’Hexagone du rugby, les Fidjiens sont partout et amènent leur talent, leur sourire, leur culture.

OPINION. TOP 14. Jiuta Wainiqolo, le Fidjien volant pour qui le RCT aurait dû se battre davantageMais, évolution du rugby amateur oblige, les hommes du Pacifique ne sont aujourd’hui plus présents qu’en Top 14, en Pro D2 voire en Nationale. Désormais, les clubs amateurs en récupèrent de nombreux en fin de carrière afin de gonfler leur effectif, quand d’autres moins connus qui viennent tenter l’aventure en France pour prétendre à carrière professionnelle ou simplement s’offrir une vie plus lucrative.

Des profils souvent peu onéreux sur lesquels se jettent les recruteurs français en leur proposant souvent emploi et/ou logement, du haut de l’échelle fédérale au club de village qui rêvait secrètement de rouler sur sa poule de Régionale 2. A l’image du FC St-Claude, finaliste du championnat de France de Fédérale 3, qui comptait 4 hommes du Pacifique (dont les "frères de" Paea et Neiceru) alignés en demi-finale face à Quillan/Limoux.

AMATEUR. 32 essais en Top 14 : cette ancienne terreur de l’UBB s’offre un dernier défi en… Fédérale 2

Ou des Sables d’Olonne, les "Fidjian Drua" de Fédérale 3, éliminés en demie par le favori qu’est Rodez le week-end dernier, malgré 8 Fidjiens (et leurs qualités physiques hors-normes) sur la feuille de match. Pourtant, l’île de Ré voisine ne fait, jusqu’à preuve du contraire, pas encore partie de l’archipel ayant Suva pour capitale…

Eroni Sau en Fédérale 3

Le RC Digne parviendra-t-il à en faire de même la saison prochaine ? Promu en Fédérale 3, le club alpin vient en tout cas d’annoncer la signature de l’international fidjien Eroni Sau. Ailier électrique et très puissant (35 ans, 1m86 pour 103kg), il compte 5 sélections (pour 3 essais) avec les Fidji à XV, et de nombreux tournois mondiaux disputés avec les septistes.

Rugby à VII. Qui est Eroni Sau, le phénomène fidjien débarqué à Perpignan ?

L’ancien joueur de l’USAP et Provence Rugby vivait à 5 dans un studio avec sa famille depuis une blessure au genou alors qu’il évoluait à Mont-de-Marsan. Le club du 04 lui donc proposé une insertion sociale, indique la Provence, comme il le fait déjà avec de nombreux joueurs fidjiens depuis des années et une passerelle créée entre le club et le Pacifique.

AMATEUR. RC Hyères, Fidjiens, Top 14 : On est allé voir les finales Régionales à Aix et ça valait le détour !

Ainsi, il retrouvera ses confrères Amani Naivaere et Jone Waqaliva (qui survolaient la régionale 1 de la PACAC depuis plusieurs saisons), pour tenter d’aider le club à se maintenir en Fédérale 3. Et en affrontera aussi quelques-uns parmi ceux présents du côté du Vaucluse notamment…