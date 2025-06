AMATEUR. Face aux critiques, ce club champion de France de Régionale 3 pourrait monter... de 2 divisions !

C’est en tout cas ce qu’il se marmonne dans le sud-est, face aux moulte réclamations faite par les potentiels futurs adversaires de Hyères,

Après des mois et des mois d’attente, ils l’ont enfin fait ! Ce dimanche, les joueurs du RCHCC 83 son devenu champion de France de régional, trois en battant les Héraultais de Lieuran XV.

Score final, 14 à 3, et l’un des matchs les plus serré de la saison pour les Varois. Mais une victoire quand même et le planxot à la clé.

Rien de plus logique pour une équipe qui avait bien 2 à 3 divisions de plus dans les jambes, invaincue cette saison et qui a remporté ses 30 matchs sans jamais vraiment sourciller. Il faut dire ce que vous connaissez probablement déjà, c’est-à-dire que le club évoluait encore en Nationale 1 l’an dernier. Soit 7 divisions plus haut…

Et quand bien même l’intégralité des joueurs professionnels (Gadéa, Salman, Lachaud, Beaumont, Tabarot, Melinte…) avait quitté le stade André Véran pour aller poursuivre leur carrière dans un club solvable, vous imaginez bien qu’une bonne partie de l’effectif Espoir - guidé par le capitaine international roumain André Gorin et renforcé par quelques anciens éléments des divisions fédérales - suffisait à survoler la 10ème division française.

Sans être devin, l’entraîneur de la Ciotat (battu 3 fois par Hyères cette saison) Kamal Aissaoui nous confirmait d’ailleurs en janvier dernier : "C’est une équipe que l’on retrouvera a minima dans le dernier carré du championnat de France. Et je dis bien a minima car je ne vois pas une formation capable de les battre en Régionale 3 cette saison."

Et maintenant ?

Si bien que le club de la ville aux palmiers pourrait bien être promu de deux divisions cet été. C’est en tout cas ce qu’il se marmonne dans le sud-est, face aux moulte réclamations faite par les adversaires de Hyères, cette saison, et de ses potentiels futurs concurrents de Régionale 2, qui menacent déjà leur comité de boycott, en cas de montée.

Mais aussi ce que semble confirmer la récente promotion du Gapeau en Fédérale 3, lui qui était pourtant sorti du championnat de France de R1 en 8ème de finale. De quoi permettre aux RCHCC 83 d’atteindre ses objectifs plus rapidement que prévu, à savoir le niveau fédéral, sans pour autant se rapprocher de trop près du rugby professionnel et de ses dérives.

Celles qui avait entraîné la faillite du club l’été dernier et fait passer le vice-champion de France de Fédérale 1 2022 de la 3ème à la 10ème division en un claquement de doigts. Et réduit à néant tout le travail effectué pendant des années pour tutoyer les deux élites françaises.