RUGBY. AMATEUR. 86 % de victoires, les équipes du sud-ouest roulent sur les phases finales

Comme le prouve les résultats des matchs de phases finales de ce week-end, dans le rugby amateur, ce sont bel et bien les équipes du sud-ouest qui dominent.

Et si le cliché que tous les rugbymen viennent du sud-ouest était vrai ? Enfin ça, on ne le sait pas trop. Mais en tout cas, ce qu’on peut vous dire, c’est que c’est que les joueurs de cette partie de la France sont bien les meilleurs chez les amateurs. En s’appuyant sur de nombreux résultats de phases finales de ce week-end, on peut voir que les équipes du sud-ouest ont largement dominé leur adversaire. Midi Olympique s’est amusé à compter le nombre de rencontres et le résultat des matchs entre une équipe du sud-ouest (qu’ils ont associée à l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine) et une équipe du reste de la France, et le moins qu’on puisse dire, c’est que les chiffres sont bluffants.

AMATEUR. Les résultats des 8ᵉ de finales aller de Fédérale 2 et demi-finales aller de Fédérale 1Il n’y avait pas moins de 89 rencontres entre une équipe des bords de la Garonne et une équipe du reste de l’Hexagone. Les clubs du pays de la chocolatine en ont raflé 77, c’est dire plus de 86 % de victoires. Incroyable. Et si l’on enlève la Fédérale 2, le championnat qui se rapproche le plus du monde professionnel, l’addition s’alourdit jusqu’à 92,5 %.

AMATEUR. RUGBY. Les résultats des 16ᵉ de finale de Fédérale 3Le championnat où la domination est la plus frappante reste la Fédérale 3. Avec pas moins de 12 équipes sur 16 encore lice, les écuries du sud-ouest ont transformé ces phases finales en véritable course au titre régional. Une tendance qui se confirme également sur l’ensemble des Séries. Parmi les 52 victoires des équipes du sud-ouest ce week-end, 26 l’ont remporté en infligent plus de 40 points à l’équipe d’en face. Une réelle domination. On peut donc certifier, grâce aux chiffres du Midi Olympique, que les équipes du sud-ouest roulent réellement sur le rugby amateur. Mais malheureusement, cette analyse ne fait que confirmer les disparités déjà existantes entre les différentes régions de notre pays.