AMATEUR. Dans l’ombre de Nice, un autre club de la côte d’Azur prépare aussi son ''Champions Project''

Des belins et de (grosses) recrues : dans l’ombre de Nice, un autre club du 06 prépare aussi son ''Champions Project''.

Sur la côte d’Azur, il sera difficile de faire mieux que l’AS Monaco cet été, qui vient donc de recruter Paul Pogba et par la même occasion, de mettre les projecteurs sur le club comme aucune performance ne pourrait le faire.

Non loin du Rocher, le Stade Niçois (que l’on doit donc désormais appellera Nissa Rugby) essaie bien de concurrencer ses voisins du foot, mais ni la venue de Waisea ni celle d'Owen Williams ne peuvent évidemment titiller médiatiquement le recrutement de La Pioche et l’hégémonie du ballon rond dans le 06.

Reste que dans leur ombre, un autre club du coin travaille lui aussi sur son "Champions Project". Il s’agit de Monaco Rugby, évoluant sur le complexe sportif de Beausoleil, qui jouxte la Principauté. Un cadre, un projet et des moyens financiers qui permettent chaque année à l’entité pensionnaire rouge et blanche de viser plus haut.

Une paire de centres de ProD2

Et si malgré ses ambitions, le club stagne en Fédérale 2 depuis 2 ans en chutant à chaque fois en phase finale (face à Nantua en 2024 puis Annecy cette année), il se pourrait bien que cela change la saison prochaine.

Car en plus de garder son noyau dur, Monaco va se renforcer copieusement cet été. Sur la côte d’Azur, vont en effet débarquer plusieurs joueurs qui évoluaient à Nice en ProD2 en 2024/2025, puisque la passerelle suivant la route des 3 corniches tourne à plein régime.

Et notamment ceux qui formaient la paire de centres du Stade Niçois ces dernières saisons : Nathan Courtade et Luca Cutayar. Deux piliers de la montée du club en ProD2 en 2024, qui ont d’ailleurs cumulé 35 apparitions à eux deux en 2ème division, par la suite, lors de l’exercice écoulé.

Champion de France Espoirs avec le RCT

Le premier (27 ans) est originaire du Sud-Ouest et des Landes, tandis que le second (28 ans) est un pur produit de la région, qui a débuté en Fédérale 2 avec le Stade Niçois à l’époque, avant de devenir champion de France Espoirs avec le RCT en 2019. Puis de retourner à Nice et de connaître les la 3ème puis la 2ème division hexagonale, où sa puissance faisait régulièrement des dégâts.

Non-conservés par Nissa Rugby et Aldigé qui ont fait le ménage à l’intersaison (près de 30 départs !), ils ont donc choisi de rester sur la côte d’Azur et formeront une paire de centres redoutable en Fédérale 2 en 2025/2026. En attendant une ultime grosse recrue du côté de Monaco, qui devrait être annoncé cette semaine…