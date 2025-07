NATIONALE. Nice Rugby : un changement de nom pour mieux viser les sommets du rugby français ?

Pourquoi le Stade Niçois va changer de nom cet été, au moment de redescendre en Nationale 1 ?

Promu tardif en ProD2 cette saison, le Stade Niçois n’a pas pu rivaliser sur la durée dans ce championnat ultra-compétitif qu’est devenu la 2ème division française. Bilan ? Une dernière place, une relégation…. mais pas mal de promesses entrevues.

Surtout, le président Aldigé a cette fois eu le temps de travailler pour faire parler son carnet d’adresses. Ainsi, de gros noms vont arriver sur la Côte d’Azur cet été, comme celui-ci du capitaine des Fidji Waisea Nayacalevu, de l’ouvreur gallois Owen Williams ou encore du très prometteur ailier Clément Egiziano (23 ans, 1m83 pour 100kg), récent champion de France de Nationale 1 avec Carcassonne et de retour au club.

Mais la grosse information de ce début d’été a Nice, c’est le changement de nom du club. Ce 1er juillet 2025, le Stade Niçois devient en effet Nissa Rugby.

Rayonnement et assainissement des finances

L’entité alpine explique les raisons de ce changement sur son site : "Nissa Rugby marque une nouvelle ère pour notre club. Nissa Rugby traduit notre ambition de représenter le rugby à Nice, mais aussi le rugby des Alpes -Maritimes. Nissa Rugby s’inscrit au sein d’une riche tradition rugbystique depuis 1912, tout en embrassant une vision d’avenir ambitieuse. »

Le club du 06 veut donc y voir une vision plus large, à travers ce nom en patois local censé renforcer son identité et ses ambitions. "Nissa Rugby symbolise notre attachement à nos racines niçoises tout en renforçant notre identité locale et territoriale. Nissa Rugby, ce sont nos supporters, nos partenaires et tous nos membres, qui, par leur soutien continu et leur engagement sans faille à nos côtés, rendent possible de rêver à un rugby de haut niveau dans les Alpes-Maritimes. Issa Nissa !"