Les biscottos d’Egiziano, le frigo Matakaiongo (123kg) : les hommes forts à suivre de la finale de Nationale

Le solide Clément Egiziano dispose d'un profil rare sur l'aile, qui pourrait bien faire basculer la finale, face à l’ogre de Chambéry…

Si la saison prochaine, Carcassonne perdra 2 de ses 3 meilleurs ailiers avec les départs à prévoir de Naïm Ben Alla (Dax) et Clément Egiziano, elle compte bien en profiter jusqu’au bout. Ce qui, pour le coup, rime avec la finale de Nationale, qui aura lieu samedi à 19h à Narbonne.

Egiziano, justement, est le meilleur marqueur de la saison du côté de l’USC. En aplatissant son onzième essai de la saison en demi-finale à la suite d’un exploit individuel de 50 mètres, le Varois s’est affirmé encore un peu plus comme le facteur X de cette formation audoise.

RUGBY. Chambéry face à l'histoire, Carcassonne pour le rebond : vers une finale de feu en Nationale ?

Un ailier peu commode, formé en 3ème ligne (aussi passé par le poste de centre) et aux biscottos de talonneur (1m83 pour 100kg), ce qui explique son appétit pour le chocolat. Car sur son aile, Egiziano déménage ballon en main, remue de la viande en défense et est aussi bien capable d’exploits individuels que de gratter des ballons.

Un profil rare, donc, dont on n’avait pas menti au printemps 2023, en prévenant de "bien retenir ce nom" lorsqu’on commentait un de ses premiers matchs professionnels avec le Stade Niçois sur les antennes de RugbyZone.TV. Depuis, l’ancien minot du RCT a inscrit 17 autres essais en Nationale. Championnat dont il pourrait bien faire basculer la finale, face à l’ogre de Chambéry…

Le titan de Chambéry

En face, l’homme fort de Chambéry ne se trouve pas sur les ailes, même si cette formation est équipée partout. Mais plutôt en numéro 6, où évolue un certain Taniela Matakaiongo.

Le Pio Muarua du SOC dispose d’un physique hors-normes (1m98 pour 123kg) et surtout rare pour un flanker, qui a fait de lui probablement le perce-muraille le plus redouté de Nationale ces deux dernières saisons.

Auteur de 10 essais en 38 matchs depuis son arrivée en France depuis le Grammar Tech d’Auckland et capable de jouer 4, 6 ou 8, le titan de Chambéry s’est d’ailleurs fait remarquer par les recruteurs des échelons supérieurs. Et s’est engagé avec le SU Agen, qui cherchait un joueur massif et puissant derrière sa mêlée.

134kg, lanceur de poids : qui est ce bulldozer que Chambéry vient de s’offrir pour aller chercher une montée en ProD2 ?

Un adversaire qu’il pourrait d’ailleurs affronter dans 15 jours en barrage d’accession en cas de résultat défavorable aux 2 clubs ce week-end. Une situation inconfortable que le Tongien de 28 ans donnera tout pour ne pas connaître, ce samedi. Aux côtés de la recrue de dernière minute, elle aussi XXL, Atonio Ulutuipalelei (1m86 pour 134kg).