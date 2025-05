RUGBY. Chambéry face à l'histoire, Carcassonne pour le rebond : vers une finale de feu en Nationale ?

Chambéry grand favori ? Pas sûr : pourquoi la finale de la Nationale s’annonce grandiose ?

C’est donc un match pour rêver du rugby professionnel, du vrai, qui va se jouer ce samedi à Narbonne. Car si la Nationale est désormais officiellement la 3ᵉ division pro en France, ses acteurs savent que la Pro D2 représente quand même autre chose.

Une affiche logique, entre les 2 équipes les plus en forme du championnat. D’un côté, Chambéry, leader incontesté cette saison et équipe la plus régulière de Nationale, vainqueur de Rouen en demi-finale (39 à 22). De l’autre, Carcassonne, club habitué aux joutes de la Pro D2 jusqu’à sa descente en 2023 et sur une sacrée dynamique en 2025, à l’image de sa victoire étincelante à Narbonne en demie (22 à 40).

Chambéry est enfin prêt

Mais alors, qui est le favori de cette affiche auxquels peu d’observateurs s’attendaient, finalement ? "Le SOC mérite sa place en finale, mais beaucoup trop de monde voit les Savoyards monter directement en Pro D2", lance Bernard Goutta, le manager audois, à Rugbyrama.

Le Catalan croit en effet en la dynamique, la cohésion et la capacité à s’adapter de ses troupes. Une équipe réputée très solide devant et au pack expérimenté (Graham, Iftimiciuc, Manchia, Carbou…), mais également capable de déplacer très bien le ballon et d’utiliser les qualités de punch de ses remuants 3/4. Dont celles de l’ancien wallaby Naivalu est des ailiers Clément Egiziano (100kg) et Paul Gadéa (93kg), comme elle l’a prouvé en demi-finale.

"On impulsait des contre-attaques quand même assez intéressantes, qui nous ont amené des essais. Les joueurs ont appliqué tout ce que nous avons mis en place dans la semaine. Cela faisait plaisir de voir les joueurs s’approprier et appliquer le plan de jeu."

Malgré tout, les coéquipiers du dynamiteur Gaëtan Pichon devront faire mieux en termes de discipline et sur la conquête directe, ce samedi. Car Chambéry est une équipe très bien organisée, avec peu de points faibles, aussi forte devant que derrière.

Solide leader de Nationale, ce club méconnu aura-t-il de quoi s’accrocher à son rêve d'accession en Pro D2 ?

Une formation qui peut compter aussi sur son nouveau stade flambant, une vraie ferveur populaire et un cahier des charges conformes aux exigences de l’élite du rugby français, afin de gagner la 2ᵉ division. Un niveau qu'elle n’a plus atteint depuis les années 80, à une époque où on ne parlait encore que de groupe B…

Histoire de devenir le 7ᵉ club de la région Auvergne-Rhône-Alpes à rejoindre les 2 élites françaises. Et de l’affirmer comme la 2ᵉ région la plus représentée de l’Hexagone derrière l'Occitanie. Pas une mince affaire, face à Carcassonne qui, à 60 km de la maison, jouera (presque) à domicile…