Solide leader de Nationale, ce club méconnu aura-t-il de quoi s’accrocher à son rêve d'accession en Pro D2 ?

Bien que champion de groupe B en 1980, convenez que Chambéry n’a pas l’historique de clubs comme Narbonne, Carcassonne ou de favori comme Rouen. Pourtant, l’équipe la plus régulière de Nationale, c’est elle.

Est-ce vraiment une surprise, finalement ? Club dont le système et la construction font partie des plus stables de la Nationale depuis sa création en 2020, Chambéry s’est bâti petit à petit, sans faire de bruit. Jusqu’à devenir un cador de l’antichambre de la Nationale, au même titre que Rouen ou Narbonne, désormais.

9ᵉ en 2022/2023, 6ᵉ et barragiste en 2023/2024, le SOC est cette fois en haut de la chaîne de la Nationale, au moment de la trêve hivernale. Seul leader de la 3ᵉ division française après 15 journées (59 points), l'émergent club noir et jaune a pour ambition de rester invaincu à la piaule et évidemment d’accrocher les phases finales une fois les beaux jours venus. Et plus si affinités.

Fédérale 1 - Le SO Chambéry bâtit sa nouvelle aventure

Car les joueurs le savent, ils ont aussi profité d’un calendrier à leur avantage durant la première partie de saison, et notamment de 4 réceptions consécutives récemment. Mais ont su engranger au bon moment afin d’avoir de quoi voir venir en 2025.

La première place à la moitié du parcours, c’est un objectif de la conserver mais il va falloir être solide à l’extérieur sur la deuxième partie du championnat car on va plus se déplacer mais déjà sur cette première partie de saison, c’est super, on a fait le job, on a une bonne équipe, un beau stade. On ne craint plus personne, mais, je le répète, il faudra être fort loin de chez nous, il faudra aller gagner à Albi, ce genre de match pour affirmer plus encore nos ambitions, tout en restant invaincus chez nous bien sûr. - le 2ème ligne Ahmed Kane, pour le Dauphiné

Il faut dire que le mur de glace est solide au pied du Mont-Blanc, et que les Savoyards savent généralement infliger le tarif maison à leurs adversaires (31 à 11 en moyenne), dans leur magnifique écrin qui nul doute, s’agrandira à l’avenir. Tandis qu’ils savent résister au blizzard à l’extérieur, eux qui ont toujours ramené des points de leurs déplacements jusqu’ici.

Mais alors comment "Chambé" est-il passé de cette formation accrocheuse la saison passée, à (très) ambitieuse cette saison ? À vrai dire, au-delà d’un jeu de plus en plus léché, le club savoyard a su effectivement s’appuyer sur un recrutement de qualité.



Pour preuve, le numéro 9 aux plus gros mollets de l’Hexagone Sonatane Takulua (57 capes avec les Tonga) a pris les commandes derrière la mêlée, l’ancien bordelais Lasha Tabidze est venu renforcer la première ligne, tout comme le remuant talonneur arrivé de Hyères Yan Tabarot, aujourd’hui meilleur marqueur de la Nationale avec 8 essais.

AMATEUR. Déjà (très) costaud, cet ambitieux club de Nationale veut s’équiper comme en Top 14

Quand Enzo Marzocca, valeur sûre de ce championnat, est venu apporter une touche de vitesse derrière. À ce titre, on aimerait également citer le culot et l’intelligence de recrutement du jeune 3ᵉ ligne Antoine Ferreira, qui, signé en contrat espoir en provenance de Vinay (Fédérale 2) où il cartonnait, a pourtant disputé les 5 premiers matchs de la saison…

En clair, une touche îlienne, une touche géorgienne et un très solide paquet d’avants : voilà comment, globalement, Chambéry s’est construit une équipe bâtie pour jouer la montée en Pro D2. Même s’il conviendra évidemment d’évoquer cette défense de fer (185 points encaissés seulement), cette paire de centres explosive et complémentaire Blanc/Sao, passée par les Espoirs du RCT, ou encore la présence du surpuissant tongien Matakaiongo en numéro 8. Qui est à Chambéry un peu de qu’est Pio Muarua à une cinquantaine de kilomètres de là, du côté de Grenoble.

RUGBY. 14 essais en 16 matchs : qui est Maewen Sao, le meilleur marqueur de Fédérale 1 ?

Un alliage qui porte ses fruits, au pied du Mont-Blanc. Et qui pourrait bien emmener Chambéry au sommet, d'ici aux prochains mois…