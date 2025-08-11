Rugby. Première historique, une femme devient présidente de la fédération d'une nation majeure !

Pour la première fois de son Histoire, la fédération anglaise de rugby a nommé une femme à sa tête. Deborah Griffin devient présidente de la RFU.

C'est une nouvelle historique qui vient de toucher le rugby. Pour la première fois de son Histoire, la fédération nationale de rugby, d'une nation majeure, a nominé à sa tête une femme.

La Fédération anglaise de rugby (RFU, rugby football union) vient, en effet, d'élire Deborah Griffin, une femme, en tant que présidente. Elle succède à Bil Beaumont, ancien directeur de World Rugby qui assurait l'intérim depuis décembre 2024.

A life dedicated to rugby 🏉



Deborah Griffin – who recently became the RFU’s first female president in history – reflects on her unique journey through the sport, from discovering her passion at university to helping organise the first-ever Women’s @rugbyworldcup in 1991. pic.twitter.com/h03A4XdwA6 August 5, 2025

Pionnière de la 1ère CDM féminine

Si elle n'est pas connue du grand public, elle l'est cependant dans le monde du rugby, notamment féminin. Griffin est une ancienne joueuse et son principal fait d'arme a été d'être à l'origine de la création de la première Coupe du monde féminine.

Sans l'aval des instances, centrées sur le rugby masculin, Deborah Griffin a créé, avec trois de ses coéquipières de l'époque au Richmond FC, la première Coupe du monde féminine de l'Histoire. Cette dernière s'est déroulée en 1991.

Pour cela notamment, elle a été intronisée au World Rugby Hall of Fame en 2022, une liste qui regroupe les noms des plus grands joueurs et acteurs du rugby de l'Histoire. Et 10 éditions plus tard, Deborah Griffin se retrouve à la tête de la RFU, à quelques semaines du coup d'envoi du mondial 2025, qui se tient justement en Angleterre.

Ancienne joueuse devenue actrice du rugby mondial

Deborah Griffin est donc une ancienne joueuse, avant de se reconvertir dans les instances rugbystiques. Au sein de sa fédération d'abord en 2010, où elle intègre le conseil administratif.

Elle est ensuite élue au bureau d'administration de la RFU, en 2014, et est, en 2018, élue au bureau d'administration de World Rugby. Deborah Griffin a toujours poussé afin de développer le rugby féminin et se retrouve, maintenant, à la tête de la fédération de la meilleure équipe mondiale fémininee et favorite de la Coupe du monde.

