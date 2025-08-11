TOP 14. ''J'ai encore plus faim'' : Zach Mercer est à Toulon, mais pas pour faire de la figuration

Arrivé à Toulon cet été, Zach Mercer est très attendu sur la rade. Et il le sait. Dans les pas de Jonny Wilkinson, il compte bien faire gagner le RCT à nouveau.

Du côté de la rade, c'est LE gros transfert de l'été. Facundo Isa partant, il fallait lui trouver un remplaçant. Les dirigeants toulonnais se sont donc positionnés sur Zach Mercer, champion de France en 2022 avec Montpellier et élu meilleur joueur de la compétition à la même occasion.

S'il était retourné en Angleterre ensuite, tentant de décrocher une place avec le XV de la Rose, notamment pour la Coupe du monde 2023, Mercer n'a jamais été sollicité par Steve Borthwick. C'est d'ailleurs après sa non-sélection au mondial que "Bernard (Lemaître, président du RCT) [l]'a contacté", confie-t-il à Var Matin.

"J'aurais été dingue de ne pas signer" : le challenge RCT plutôt que MHR

Son retour en France aurait donc pu se faire beaucoup plus tôt, mais, en tant qu'homme loyal, Mercer souhaitait "vivre pleinement" ses 2 années de contrat à Gloucester. Et comme "le rugby français [lui] a manqué", le troisième ligne a rapidement eu envie "de revenir en France", lui qui n'a jamais été aussi fort que lors de son passage dans l'Hexagone.

Il aurait donc pu faire son retour dans l'Hérault, là où il a tous ses repères. Mais Mercer ne fonctionne pas de cette manière. D'abord, car, après son aventure glorieuse au MHR, y revenir c'est "risquer que ce soit moins génial." À Montpellier aussi, "le groupe a beaucoup changé", après avoir observé la relégation de très près.

Ensuite, car, Zach Mercer est aussi un homme de challenge, qui "aime relever de nouveaux défis et découvrir une nouvelle culture". Et au vu des grands noms passés à son poste au RCT (Isa, Parisse, Armitage, Masoe, Vermeulen), il "aurait été fou de ne pas signer", déclare-t-il. Se mesurer à ces joueurs est le genre de challenge qu'aime affronter Zach Mercer.

Arrivé à Toulon blessé, mais épanoui

Et si beaucoup se montrent pessimistes sur l'arrivée de Zach Mercer à Toulon, c'est en raison de ses mésaventures récentes. Une non-sélection avec le XV de la Rose, des performances moindres à Gloucester et une blessure au genou contractée le 30 novembre dernier.

Depuis, il n'a plus retrouvé les terrains. Une longue période sans rugby qu'il voit presque comme une bénédiction. Lui qui, depuis ses 18 ans, entre Bath, Montpellier et Gloucester, n'a "jamais pu [se] mettre sur le bord de la route", accueille cette blessure avec sérénité.

Je sens comme un renouveau. Dans la tête, dans le corps. Je vais même aller plus loin, mais avec un peu de recul, je pense que la blessure au genou m'a fait du bien. [...] Là, j'ai du frais, et j'ai plus faim encore.

Ne prenant pas son arrivée à Toulon à la légère, Zach Mercer profite des installations du RCT depuis le début du mois de juillet, alors que le groupe n'a repris que le 28 juillet. Un retour anticipé, afin d'observer son genou avec les kinés et de s'assurer qu'il soit prêt pour la reprise, le 6 septembre.

Pendant cette période, il a notamment pu "passer un temps précieux avec [ses] enfants", chose qui "n'aurait jamais été possible sans [sa] blessure", poursuit-il. Maintenant ressourcé, de retour de cette blessure, Zach Mercer en est même "affamé" et "excité de revenir." Ça tombe bien, Toulon se déplacera à Montpellier pour la première journée du Top 14. Comme un symbole pour Mercer, qui aura à cœur de performer dans son ancien jardin.