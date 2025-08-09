TOP 14. Toulon version puissance et vista : Le XV type probable du RCT pour 2025/2026

Toulon attaque la saison 2025/2026 avec un XV taillé pour le combat et le spectacle. Entre renforts de luxe et cadres confirmés, le RCT affiche ses ambitions dans un TOP 14 plus relevé que jamais.

Après un mercato agité, le Rugby Club Toulonnais affiche un visage séduisant pour la saison à venir. Entre arrivées de poids, départs marquants et équilibre entre expérience et jeunesse, le XV type probable du RCT promet du spectacle.

Un pack prêt à ferrailler

En première ligne, Jean-Baptiste Gros et Baubigny encadreront la recrue anglaise Kyle Sinckler, gage de puissance en mêlée fermée. En deuxième ligne, le jeune Halagahu sera associé à l’Anglais David Ribbans, robuste et solide dans les airs. TOP 14. Ciblé depuis des années : Zach Mercer, future pièce maîtresse de Toulon ?

La troisième ligne sera un mix explosif : le capitaine anglais Lewis Ludlam, le talentueux Zach Mercer et l’infatigable Abadie. Il ne faut pas oublier Charles Ollivon qui devrait revenir en force après sa rupture des ligaments croisés en janvier dernier.

Une charnière expérimentée

Derrière ce pack, Baptiste Serin mènera le jeu avec l’Italien Paolo Garbisi à l’ouverture. La recrue Clovis Le Bail devrait jouer les jokers de luxe. Sur les ailes, Gabin Villière et Dréan apporteront vitesse et finition, tandis que le duo de centres mêlera punch et intelligence de jeu : Sinzelle aux côtés du néo-Toulonnais Juan Ignacio Brex, cadre de la Squadra. Sans oublier la polyvalence de son compatriote Garbisi. TOP 14. TRANSFERT. Le RCT bientôt avec la paire de centres de l’équipe d’Italie ? Un joueur y travailleÀ l’arrière, Melvyn Jaminet tiendra les clés du jeu au pied et des relances. En cas de rotation, Mathis Ferté, arrivé de Brive avec l’envie de “se battre pour le maillot” (source), pourrait aussi s’illustrer.

Ce XV type reflète les ambitions du RCT : s’appuyer sur un noyau de cadres internationaux, intégrer des recrues ciblées et compenser les départs de joueurs majeurs comme Jiuta Wainiqolo ou Facundo Isa.

Avec Mercer en numéro 8 et Brex au centre, Toulon s’est renforcé dans des secteurs clés. Les supporters attendent maintenant que la mayonnaise prenne rapidement. Et si la saison 2025/2026 marquait enfin le retour du RCT dans le haut du tableau ? Avec un tel effectif, difficile de ne pas y croire.