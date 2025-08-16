TOP 14. L'Anglais Billy Vunipola (MHR) vers une fin de carrière en France ?

Billy Vunipola a décidé de prolonger l’aventure avec Montpellier. À 32 ans, le colosse anglais pourrait bien écrire le dernier chapitre de sa carrière dans l’Hérault.

Arrivé à Montpellier l’été dernier, Billy Vunipola a rapidement trouvé sa place dans le pack héraultais. Et selon RugbyPass et le Midi Olympique, le numéro 8 anglais aurait déjà prolongé d’une saison supplémentaire son bail avec le MHR. Une nouvelle qui confirme son ancrage dans le projet du club.

Un cadre déjà incontournable

Lors de son premier exercice dans l'Hérault, Vunipola a enchaîné pas moins de 27 feuilles de match dont 21 comme titulaire. Pas mal pour un joueur que certains imaginaient en préretraite après son départ de Londres.

À 32 ans, l’ancien des Wasps et des Saracens a prouvé qu’il avait encore du carburant dans le moteur et qu’il pouvait tenir la cadence du Top 14.

De l’expérience à revendre

Avec 74 sélections au compteur avec l’Angleterre, Vunipola n’a plus rien à prouver au très haut niveau. Pourtant, il s’est imposé comme un véritable leader de vestiaire, reconnu pour son impact ballon en main et son abattage défensif.

S’il devait aller au bout de son nouveau contrat, le troisième-ligne puissant serait lié à Montpellier jusqu’à l’été 2027. À cet horizon, il approcherait ses 35 ans. Une manière élégante de fermer la boucle, après une carrière bien remplie en Premiership et avec le XV de la Rose.

Dans une interview via Actu.fr, Vunipola confiait en début de saison 2024/2025: « Qu'on pense que je sois venu pour la paie, ça m'agace ». Preuve qu'il n'est pas là pour jouer les touristes mais bien pour marquer le MHR de son empreinte.

La question se pose désormais : et si Montpellier devenait la dernière aventure d’un joueur qui a connu le très haut niveau européen pendant plus d’une décennie ? En tout cas, les supporters héraultais, eux, savent déjà qu’ils pourront compter encore un bon moment sur l’un des meilleurs numéros 8 de sa génération.