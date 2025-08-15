TRANSFERT. Puissance, sidestep, cette bombe néo-zélandaise ciblée par l'USAP pour dynamiter le TOP 14

L’USAP veut injecter de la vitesse sur ses ailes après les départs de Crossdale et Dupichot. Et c’est du lourd qui serait ciblé : Etene Nanai-Seturo, ancien cadre des All Blacks à 7.

L’USAP a perdu deux hommes de couloir cet été : Ali Crossdale et Louis Dupichot, parti rejoindre Agen. Résultat, la cellule recrutement a remis une priorité tout en haut de la pile : injecter du feu follet sur les ailes. VIDEO. Hamilton 7s - Le raffut dévastateur d'Etene Nanai-Seturo sur Paulin RivaEt selon RugbyPass, le nom qui circule avec insistance à Aimé-Giral n’est pas n’importe lequel : Etene Nanai-Seturo, ancien cadre des All Blacks à 7, en passe de faire le grand saut vers l’Europe. Nanai-Seturo est aussi le cousin de Tim Nanai-Williams, bien connu du public français pour ses passages par Clermont, Toulouse et Béziers.

Un ailier explosif, made in Nouvelle-Zélande

Nanai-Seturo, 26 ans, c’est un CV bien rempli : 64 matchs et 21 essais en Super Rugby avec les Chiefs, champion provincial en NPC avec Counties Manukau, et une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth.

À 7, il a aussi décroché l’argent olympique avec la Nouvelle-Zélande. Sans oublier une cape avec les All Blacks XV où il a planté un essai contre le Japon. Bref, de la finition, de la polyvalence et une pointe de vitesse qui claque comme une passe sautée de Carlos Spencer. TRANSFERT. 2m pour 124kg : Recalé de PRO D2 à la dernière minute, ce platane sud-africain s’engage finalement en Top 14Nanai-Seturo pourrait être ce joueur capable de renverser un match en un appui. Doté d'excellents appuis, il sait se placer intelligemment et peut couvrir l’arrière et même soulager au pied grâce à sa botte. Exactement le genre de dynamiteur que le staff aime glisser dans le plan de jeu.

Forme retrouvée, timing parfait

Blessé à la cuisse et absent pendant une bonne partie du dernier Super Rugby, l’ailier kiwi a retrouvé le terrain fin mai face aux Highlanders. Résultat : jambes légères, cannes de retour et envie de croquer du défi. Si les négociations aboutissent rapidement, il pourrait être sur la feuille dès la réception de Bayonne début septembre. TOP 14. Retour du patron, 3e ligne XXL : le nouveau visage de l'USAP en 2025-2026 est alléchant !Ce recrutement, s’il se concrétise, serait un signal fort envoyé au Top 14 : Perpignan veut jouer vite, frapper fort et surprendre. Après une saison où la survie a primé, l’USAP rêve de se donner les moyens d’attaquer sans complexe. Et dans ce registre, difficile de trouver meilleur profil que l’ancien All Blacks Sevens.