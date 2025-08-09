TRANSFERT. Red Bull donne des ailes à Newcastle : les Falcons recrutent à tour de bras

Amanaki Mafi rejoint Newcastle pour un an. Le n°8 international japonais débarque de Canon Eagles et devient la 5e recrue des Falcons cet été.

Les Newcastle Falcons continuent de remodeler leur effectif avant la nouvelle saison. Le club anglais a annoncé la signature du troisième ligne centre international japonais Amanaki Mafi pour un contrat d’un an, après quatre saisons passées avec les Canon Eagles.

Un CV solide et une expérience internationale

À 35 ans, Mafi n’est pas un inconnu sur la scène internationale. Véritable bulldozer (112 kilos, 1m89), il compte 29 sélections avec les Brave Blossoms et a participé à la Coupe du monde 2015 puis à celle au Japon en 2019. Sa puissance ballon en main et sa capacité à franchir la ligne en font un atout immédiat pour les Falcons.

Il rejoint ainsi les autres recrues estivales : George McGuigan, Freddie Clarke, Jamie Hodgson, international écossais, et Ethan Grayson. Un recrutement ciblé pour compenser les nombreux départs de l’intersaison, tout en apportant de l’expérience à un groupe en reconstruction.

Red Bull entre dans la mêlée

Cette arrivée s’inscrit dans un contexte particulier pour Newcastle. Red Bull est en passe de racheter la formation anglaise. Une nouvelle ère commence, avec des ambitions financières et sportives clairement revues à la hausse. On peut donc s’attendre à d’autres mouvements dans les prochains mois. RUGBY. Nouveau riche, ce club anglais prêt à faire de l’ombre au Top 14Parallèlement aux arrivées, plusieurs joueurs ont prolongé leur bail : Tim Cardall, Eduardo Bello, Connor Doherty ou encore Max Clark. De quoi maintenir une certaine stabilité dans le vestiaire malgré les nombreux changements.

Mafi, qui a déjà évolué en Premiership avec Bath, connaît les exigences du championnat anglais. Sa capacité à enchaîner les gros volumes de jeu pourrait vite faire la différence, surtout dans un pack en quête de domination.

Newcastle envoie un signal clair : le club veut redevenir compétitif au plus haut niveau, et vite. Avec Red Bull en coulisses et des profils comme Mafi sur le terrain, les Falcons entendent bien jouer les premiers rôles outre-Manche.