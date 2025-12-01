VIDEO. ''Façon Bryan Habana'' : en legging et à 38km/h, la fusée Henry Arundell terrasse les Saracens

L'ancien du Racing a planté un doublé spectaculaire sur la pelouse des Saracens, qui a permis aux siens de l’emporter 29 à 36 à Londres. Et en legging, s’il vous plaît...

Pourquoi s’intéresser au Premiership anglais alors que le Top 14 est ce qui se fait de mieux dans l’univers du rugby ? Voilà une bonne question à laquelle on a tout de même plusieurs réponses à apporter.

Déjà celle de l’ouverture au monde pour voir ce qui se passe ailleurs avant que les clubs français n’affrontent ces équipes en Champions Cup. Ensuite parce que l’ouvreur aux 17 ans sélections avec le XV de France Anthony Belleau se régale avec Northampton chaque week-end.

''En Angleterre, le jeu est plus ouvert'', la comparaison d'Anthony Belleau entre Premiership et Top 14

Enfin car s’informer sur ce championnat très aéré permet de prendre aussi des nouvelles des anciens garçons qui brillaient (ou pas) en Top 14 par le passé. Notamment d’Henry Arundell, impressionnant et décisif ce week-end.

Un doublé en fond de 5ème

Lui ? Il faisait parler ses qualités athlétiques hors du commun sur les pelouses françaises jusqu’à la saison passée, avec une facilité et une irrégularité assez déconcertantes. Malgré tout, le supersonique de 23 ans avait planté 14 essais en 25 rencontres de Top 14 et garni un peu plus ses highlights sur YouTube.

Revenu en Angleterre cette saison après 2 ans passés en France, Arundell carbure à plein régime avec sa nouvelle équipe de Bath. Ce week-end, il a notamment planté un doublé spectaculaire sur la pelouse des Saracens, qui a permis aux siens de l’emporter 29 à 36 à Londres. Et en legging, s’il vous plaît, afin de ne pas se brûler sur le synthétique du Stone X.

Sur le premier, il flairait le coup et interceptait une passe téléphonée du demi de mêlée adverse, résistait au défenseur au moment de prendre le ballon grâce à la puissance dans les jambes, avant de faire défiler les Watts et d’inscrire un essai de 80 mètres. Qui faisait passer l’ancien ailier de l’équipe d’Angleterre Eliott Daly (oui, il joue encore) pour un vieux tacot qui tenterait de rattraper une Alpine dans la montée de l’autoroute.

Comme Habana dans ses grandes années

"Ça me rappelle l’essai de Bryan Habana en 2005 face à l’Australie, en termes de vitesse", comparait son entraîneur Johann Van Graan après le match. "Ce sont les 2 joueurs les plus rapides que j’ai pu coacher."

Décrit comme impressionnant dans son hygiène de vie par son entourage à Sale, le solide ailier (1m83 pour 98kg) a déjà inscrit 7 essais en 7 matchs cette saison. Un véritable facteur X qui n’avait clairement pas exploité tout son potentiel en France, soyez-en sûrs…