TRANSFERT. Dulin, Nayacalevu, Cassiem… et 13 prolongations, Nice se prépare déjà à raffûter la concurrence

Relégué ? Sans doute. Dépassé ? Certainement pas. Le Stade Niçois vient d’annoncer 13 prolongations et une vague de recrues issues du Top 14.

La descente en Nationale n’est pas encore officielle, mais à Nice, on prépare déjà l’avenir comme un prétendant à la montée. Et pas qu’un peu. Ce jeudi, le Stade Niçois a annoncé pas moins de 13 prolongations de contrat, certaines allant jusqu’en… 2030.

Cassiem , Dulin et Nayacalevu en renfort

Oui, 2030. C’est le cas d’Arthur Vignolles, jeune 3e ligne qui s’inscrit clairement dans la durée. Autour de lui, des éléments comme Murday, Lafond, Freytes, ou Powell restent également à bord.

Le message est clair : malgré la relégation qui se profile, le projet ne vacille pas. Mieux encore, il s’intensifie.

Et que dire du marché des transferts ? Le club aligne déjà une belle brochette de noms clinquants. Brice Dulin, rien que ça, devrait porter le maillot niçois la saison prochaine, tout comme Waisea Nayacalevu, Uzair Cassiem, Hayden Thompson-Stringer, ou encore Guillaume Rouet. Des internationaux, du Top 14 en pagaille, et de l’expérience à tous les étages.

Un projet ambitieux, version Aldigé

Côté coulisses, on retrouve un certain Jean-Baptiste Aldigé, qui n’a jamais été réputé pour faire les choses à moitié. Avec cette stratégie très assumée de construire un effectif XXL pour la Nationale, l’ancien président de Biarritz entend bien remonter dès la saison prochaine, et surtout marquer les esprits.

On ne sait pas encore si toutes les recrues annoncées seront officialisées d’un coup, ou distillées au compte-gouttes. Mais ce qui est sûr, c’est que Nice ne fera rire personne l’an prochain.

Et si l’objectif est de s’installer durablement au plus haut niveau, ce genre de recrutement est un signal fort envoyé à tous ses futurs adversaires. Nice descend, oui. Mais c’est peut-être le début d’une sacrée montée en puissance.