RUGBY. L'été rocambolesque de Xavier Péméja, de la retraite à la Pro D2

Séparé de Nevers en juin d’un commun accord, brièvement engagé à Albi avant de se retirer, de retour à l'USON désormais, l'été de Xavier Péméja a été mouvementé.

À 65 ans, Xavier Péméja est encore un mordu de rugby et ne semble pas prêt de dire au revoir à la balle ovale. Après son départ officialisé de Nevers, un engagement à Albi finalement révoqué, il pourrait finalement revenir dans le centre de la France. Entraîneur réputé dans l'Hexagone, il dirigeait, en effet, le club de Nevers depuis 2016.

Mais, après une montée puis une stabilisation en Pro D2, ainsi qu'une demi-finale en 2022, les deux parties avaient décidé de se séparer à la fin de la saison dernière. Une décision prise "en commun" afin de laisser "la place aux jeunes", déclarait alors Péméja au Journal du Centre au moment de l'officialisation de son départ.

"Je n'ai plus l'énergie nécessaire" : le projet Albi avorté, la retraite en vue ?

Après la fin de sa collaboration avec Nevers, Xavier Péméja avait rapidement trouvé une suite. Cette dernière se nommait Albi. Le manager sexagénaire s'était engagé en Nationale auprès du Sporting Club Albigeois.

Mais au cours de l'été, le club avait publié un communiqué dans lequel il indiquait que "Xavier Péméja ne rejoindra[it] finalement pas le staff sportif du club pour la saison 2025/2026." Un revirement de situation inattendu alors que le principal intéressé déclarait que "le projet du SC Albi [l'] intéressait sincèrement."

Il reconnaissait cependant "ne plus avoir l'énergie nécessaire" pour s'engager dans ce type de projet, celui d'un club ambitieux, qui vise la montée à moyen terme, comme Albi. Péméja se rapprochait alors de la retraite, après plus de 30 ans de carrière en tant qu'entraîneur.

De retour à l'USON en tant que directeur sportif

À la fin du communiqué, le montalbanais indiquait que s'il devait "reprendre un rôle dans le rugby, ce sera[it] très certainement un peu loin du terrain." Et c'est bien ce qui semble se profiler, à Nevers.

D'après les informations du Journal du Centre, Péméja devrait faire son retour à l'USON, en tant que directeur sportif cette fois. Selon le quotidien régional, il était d'ailleurs présent lors du stage du club à Fontainebleau ainsi qu'en tribunes aux côtés du staff à l'occasion du match amical contre Aurillac, le vendredi 8 août.

Péméja n'aurait cependant plus le même rôle. En tant que directeur sportif, il rejoint les Nivernais afin de s'occuper de toute la partie formation du club ainsi que de l'organisation de l'équipe première. Il se chargera également des recrutements, en lien direct avec le nouveau manager, Coenie Basson. Péméja prend donc de la hauteur avec son nouveau rôle et sera davantage attentif à la santé du club et de l'effectif, qu'au jeu produit par Nevers.

