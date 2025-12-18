''Si on commence à baisser la tête'', pourquoi ce Béziers-Vannes sent la poudre en PRO D2 ?

Trois défaites d'affilées, Béziers doit obligatoirement redresser la barre face à Vannes, sous peine de se retrouver dans la zone rouge avant la trève.

Les temps sont très durs du côté de la Méditerranée, le club de Béziers flirte avec la zone rouge à l’approche de la trêve hivernale en Pro D2. Restant sur trois défaites consécutives, les Biterrois s’apprêtent à recevoir le leader du championnat, ce qui ne facilite en rien la situation.

En face, Vannes avance en véritable rouleau compresseur, solidement installé dans les clous de la phase finale à mi-saison. Un constat bien différent de celui de son adversaire du soir : Béziers ne compte que quatre points d’avance sur la zone de relégation.

En conférence de presse, les Biterrois affichent leur volonté de rester positifs. Mais cela suffira-t-il face à une telle adversité ? Réponse ce jeudi soir au stade Raoul-Barrière. Une chose est sûre, Béziers est sous la pression de ses concurrents directs, et apparaît comme l’équipe la moins bien embarquée à l’approche de la fin d’année.

PROD2. Alerte monument en péril : ce bastion du rugby français va-t-il éviter la relégation en Nationale ? Béziers ne compte qu'une victoire en huit matchs

Le constat est alarmant pour les coéquipiers de Samuel Marques, une seule victoire lors des huit dernières sorties de Béziers en Pro D2. L’ASBH affiche d’ailleurs le triste statut de pire équipe à l’extérieur cette saison, avec zéro point ramené de ses déplacements.

Cette série noire s’explique en partie par un calendrier particulièrement relevé. En effet, sur leurs huit dernières rencontres, les Biterrois ont affronté cinq équipes actuellement membres du Top 6. Parmi les trois formations hors de ce Top 6 figure Brive, adversaire face auquel Béziers a décroché sa seule victoire récente.

Mais les Biterrois ont ensuite concédé une défaite à domicile face à Soyaux-Angoulême, avant de subir la furia dacquoise lors de leur déplacement dans les Landes (40-5). En résumé, rien ne tourne en faveur de Béziers ces dernières semaines, et la dynamique pourrait encore se dégrader.

Le programme complet de la 15ème journée de #PROD2 ⚔️

Qui frappera un grand coup ? 👀 pic.twitter.com/pXSTnKyhT2 — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) December 18, 2025

Les opposants de Béziers mieux lottis pour cette 15e journée

Ce n’est désormais plus un secret, Béziers regarde vers le bas et lutte pour sa survie. Actuellement 13e, l’ASBH accuse un retard de dix points sur Grenoble (11e). À l’inverse, la lanterne rouge Carcassonne n’est qu’à cinq points des Biterrois.

Les deux autres poursuivants directs de Béziers, Dax et Mont-de-Marsan, comptent respectivement deux et quatre points de retard sur les hommes de David Irazoqui, nommé entraîneur en chef à la fin du mois d’octobre.

Pour simplifier les calculs, une défaite ce soir en ouverture de la 15e journée de Pro D2 pourrait faire basculer Béziers dans la zone rouge, voire à la dernière place du classement selon les résultats du week-end.

Dax se déplacera à Grenoble vendredi, pour l’une des affiches les plus indécises de cette 15e journée. Les Isérois restent sur deux défaites consécutives, à Colomiers et sur la pelouse de Valence-Romans, mais n’ont concédé qu’un seul revers à domicile cette saison, face à Provence Rugby.

Les Dacquois, de leur côté, sortent d’une victoire précieuse contre Colomiers au stade Maurice-Boyau. Ils figurent d’ailleurs parmi les équipes les plus efficaces à l’extérieur hors Top 6, avec six points glanés loin de leurs bases.

Enfin, les deux équipes actuellement relégables, Mont-de-Marsan et Carcassonne, évolueront à domicile. Dans l’Aude, Soyaux-Angoulême tentera de réaliser un coup face à la lanterne rouge, tandis que Provence Rugby se déplacera dans les Landes avec l’objectif de consolider sa place dans le Top 6.

Bien que relevé pour l’ensemble de ces équipes, le programme de cette 15e journée ne semble guère favorable à Béziers, qui reçoit une formation de Vannes au complet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tristan Martinetti (@mrt_tristan)

"Dès qu'on affronte des grosses équipes, inconsciemment, on se prépare d'une autre façon"

Avant cette rencontre, le talonneur Yanis Boulassel tient à garder le sourire malgré la situation très tendue que traverse son club. Il se montre également positif à l’issue de la dernière sortie des siens et entend gommer les erreurs commises lors du match face à Provence Rugby.

La préparation de cette rencontre face au leader est, selon lui, différente de l’ordinaire. L’ancien Toulonnais estime d’ailleurs que c’est une bonne chose, ses coéquipiers et lui-même semblent avoir pleinement pris la mesure de l’adversaire de ce soir.

"C'est une période compliquée, si on commence à baisser la tête, ça va être encore plus complexe. Heureusement qu'on a un bon groupe de leaders qui nous permet de relever la tête après chaque déception. On a regardé parce qu'il y avait beaucoup de positifs contre Aix".

"Franchement, on est un groupe qui vit très bien, cela se ressent quand on vient à la mise en place. On est tous des copains, on passe du temps ensemble sur le terrain, mais on passe énormément de temps en dehors. Le fait d'avoir des sourires, comme on a pu le voir ce matin, c'est positif pour nous. Ça nous met dans une dynamique qui est positive".

"Je pense que cette saison, dès qu'on affronte des « grosses équipes », inconsciemment, on se prépare d'une autre façon. C'est dommage parce qu'on devrait préparer toutes les semaines comme ça. Contre Brive, ça a été très positif pour nous, on a réussi à avoir cette victoire, et j'espère que demain soir, ça sera la même chose", souligne-t-il face à la presse.

L'infirmerie de Béziers avant d'affronter Vannes

Six éléments sont actuellement absents des terrains du côté de l’ASBH, dont notamment les trois ouvreurs Victor Dreuille, Charly Malié et Romain Uruty. Ces derniers pourraient effectuer leur retour dès le mois de janvier 2025.

Le dernier cité devra toutefois patienter encore quelque temps, tout comme le talonneur sud-africain Wilmar Arnoldi. Aucun des deux n’a encore disputé la moindre minute en Pro D2 cette saison sous les couleurs biterroises.

Enfin, les retours de Clément Doumenc et Gillian Benoy sont programmés pour mars 2026. L’ancien Montpelliérain s’était blessé face à Oyonnax lors de la 12e journée de Pro D2.