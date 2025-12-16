Pro D2. Dax chute à la 14ᵉ place sur fond de tensions en interne et de menaces de grève

Dax à nouveau sanctionné cette saison avec un retrait de points et une amende, le club landais est en grand danger pour son opération maintien.

C’est un début de saison cauchemardesque pour les Landais. Après avoir écopé d’un premier retrait de cinq points en juin dernier, alors que la saison n’avait pas encore commencé, Dax vient de nouveau d’être pénalisé par la Commission de contrôle des clubs professionnels (CCCP).

À la suite de cette première sanction, le club était déjà sous le coup d’un sursis de quatre points supplémentaires. Un sursis qui s’ajoute désormais à la nouvelle sanction prononcée par le conseil de discipline du rugby français.

Les conséquences au classement sont dramatiques pour les hommes de Vincent Etcheto…

RUGBY. US Dax : ''tourmente financière'' révélée par Sud Ouest, le club veut rassurer face à la tempête Un retrait total de 14 points pour Dax cette saison

Cette nouvelle sanction pénalise lourdement l’US Dax, qui chute à la 14ᵉ place du championnat de Pro D2, aux portes de la zone rouge. Si, pour l’heure, les Landais bénéficient d’une avance de deux points sur Mont-de-Marsan (15ᵉ) et de trois points sur Carcassonne (16ᵉ), cette sanction les place dans une position délicate dans la course au maintien.

Et pour cause, les Landais avaient fait le plus dur en s’imposant la semaine dernière face à Colomiers (13-8). Une victoire de caractère qui les éloignait encore un peu plus de la zone rouge.

Dax était même sur une excellente dynamique, restant invaincu durant tout le mois de novembre, avec trois succès consécutifs, avant de s’incliner sur la pelouse de Nevers lors de la 13ᵉ journée.

Mais la situation pourrait rapidement se compliquer, puisque Dax se déplacera sur la pelouse de ses deux poursuivants lors des 17ᵉ et 27ᵉ journées de Pro D2. Un détail loin d’être anodin, d’autant plus que cette saison, Mont-de-Marsan n'a réussi à s’imposer qu'à domicile.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛



Ce groupe voulait vous offrir une victoire pour la dernière de l'année 2025 à Boyau, et c'est chose faite 😍



Notre partenaire TSMP-PLANCHA TONIO vous annonce la victoire face à Colomiers Rugby dans cette J14 !



U.S.DAX RUGBY LANDES 13-8 @ColomiersRugby pic.twitter.com/cIJQQRZtWI — U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) December 13, 2025

L'US Dax annonce faire appel de la décision

Quelques minutes après le verdict, nos confrères de Rugbyrama ont évoqué ces sanctions avec le président de l’US Dax, Benjamin Gufflet. Ce dernier a qualifié la décision de très lourde et a assuré que le club préparait rigoureusement son dossier en vue de l’audience en appel prévue en janvier prochain.

"Il est reproché au club trois points majeurs, la non-déclaration du contrôle URSSAF, le retard d’envoi des documents et l’écart budgétaire sur l’atterrissage du budget au 30 juin 2025. La CCCP n’a pas la même analyse que notre expert-comptable et commissaire aux comptes. Elle a retraité des éléments et cela donne un écart budgétaire important"

"Cette sanction concerne la saison dernière, pas celle en cours. Il y a eu la nomination d’une directrice financière cet été. On va aussi travailler sur le changement du cabinet d’expertise comptable et une réorganisation en profondeur du club. C’est clairement une faute professionnelle. Je suis en colère et j’ai honte. Il y a une structuration en place, elle a été défaillante et il faut analyser ça en profondeur et mettre des solutions immédiates", souligne-t-il à nos confrères de Rugbyrama.

Adrien Asteggiano démis de ses fonctions de directeur général du club

Dans un communiqué publié par le club, l’US Dax acte le départ de son directeur général, Adrien Asteggiano, qui reste toutefois actionnaire du club, deux ans et demi après sa nomination au poste.

Dans ce même communiqué, les dirigeants dacquois tiennent à rassurer leurs salariés et indiquent leur intention de se défendre à nouveau en janvier prochain afin de tenter de limiter cette sanction, qu’ils jugent extrêmement lourde.

"Face à cette situation critique, le club a décidé de faire appel auprès de la FFR qui aura lieu en janvier afin de préserver ses intérêts et de garantir l’équité sportive. Cela ne remet en rien la volonté du club de poursuivre le travail entrepris depuis plus de deux ans".

"Par ailleurs le club est engagé dans des discussions exclusives avec le fonds d’investissement Source Private Assets présidée par Guillaume Olivier Doré, afin de renforcer son projet de développement, sa structuration opérationnelle et sa solidité financière. Dans le cadre de l’évolution de son organisation, l’US Dax Rugby Landes acte le départ d’Adrien Asteggiano de ses fonctions de Directeur Général".

Les joueurs menacent de faire grève face à Grenoble

Mais si les instances du club s’emploient à rassurer publiquement, la communication en interne semble affectée par ces affaires financières. Les joueurs ont récemment réagi à cette nouvelle sanction via un communiqué publié par l’Association des joueurs.

Ils reprochent notamment aux dirigeants un manque de communication interne et l’absence de leadership de Benjamin Gufflet et Adrien Asteggiano, évoquant des promesses non tenues par la direction.

Les joueurs évoquent même la possibilité de faire grève lors du déplacement à Grenoble, vendredi soir, pour la 15ᵉ journée de Pro D2.