RUGBY. US Dax : ''tourmente financière'' révélée par Sud Ouest, le club veut rassurer face à la tempête

Tandis que la LNR et le CNOSF scrutent ses finances, le club landais tente de rassurer. Problème : la version officielle ne colle pas avec les infos qui circulent.

La saison de Pro D2 n’a pas encore démarré, mais du côté de Dax, la pression est déjà à son comble. Ce lundi, l’US Dax a dégainé un communiqué ferme, fustigeant un article de Sud Ouest évoquant une situation financière préoccupante. Le club se défend de toute “tourmente” et affirme que toutes les garanties financières sont en train d’être apportées. Pourtant, les signaux autour du club landais sont loin d’indiquer une sérénité totale.

PROD2. Muntz, North, Bituniyata… Le XV de départ explosif de Provence Rugby pour assouvir ses rêves de Top 14

Des garanties attendues

D’après un document de l’Autorité de régulation du rugby (A2R) daté du 1er août, consulté par Sud Ouest, plus de 600 000 € doivent encore être garantis pour boucler le budget 2025-2026. L’A2R demande des justificatifs précis, notamment sur la part liée à l’association support, aux indemnités du staff licencié, ou encore sur l’évaluation des droits TV.

Dans le même document, la masse salariale déclarée par le club (1,86 million €) a été plafonnée à 1,43 million € par les instances, signe que la confiance n’est pas encore totalement de mise.

Dans son communiqué, le club précise que "les fonds propres sont positifs", et rappelle qu’une augmentation de capital a été effectuée en fin de saison dernière. Il assure aussi que "l’engagement du club pour la saison 25-26 a bien été validé par la LNR".

Sanction en suspens

Mais le sujet qui crispe tout le monde, c’est celui du retrait de points. Déjà acté en première instance en juin (5 points fermes, 4 avec sursis), ce retrait pourrait plomber la saison du club s’il est confirmé.

Le dossier est entre les mains du CNOSF, saisi par le club dacquois pour tenter d’obtenir une conciliation. Une décision finale est attendue dans les prochains jours.

Un staff remercié et en conflit

Autre dossier brûlant : le licenciement du staff 2024-2025. Trois noms sont au cœur du feuilleton : Jeff Dubois, Eric Artiguste et Hervé Durquety. Le premier, ex-manager du club, conteste la version de la direction sur son départ. Il affirme ne jamais avoir reçu l’indemnité évoquée dans la presse et a saisi les prud’hommes. Les deux autres, toujours sous contrat, ont refusé le télétravail proposé et ont été mis à pied à titre conservatoire.

Le club souhaite aujourd’hui se séparer d’eux, mais là encore, les procédures pourraient coûter cher si les prud’hommes donnent raison au staff.

Une saison sous tension

En coulisses, l’US Dax tente de faire front. Le président Benjamin Gufflet assure que toutes les garanties seront apportées “en temps et en heure”. Le club appelle à l’unité.

Mais vu de l’extérieur, entre les incertitudes financières, les tensions internes et les possibles sanctions sportives, le début de saison s’annonce sous haute tension à Maurice-Boyau. Et même si la Pro D2 ne commence que le 29 août à Valence-Romans, la saison est déjà lancée.