PROD2. Muntz, North, Bituniyata… Le XV de départ explosif de Provence Rugby pour assouvir ses rêves de Top 14

Le XV probable de Provence Rugby sera très solide en ProD2 la saison prochaine pour assouvir ses rêves de Top 14.

En avance sur le Top 14, c’est donc dans 25 jours que la ProD2 reprendra ses droits. Et alors que les tout premiers matchs amicaux ont débuté pour les formations de deuxième division, on va bientôt pouvoir se faire une idée des tendances de la saison à venir dans ce championnat en constante aux progression.

Sur les bases de la saison précédente néanmoins, Brive, Grenoble, Vannes et Provence Rugby sont les ogres annoncés de l’antichambre du Top 14. À ce propos ces derniers ont à nouveau réalisé un gros recrutement censé combler leurs manques à certains postes. Mais aussi agrandir leur profondeur de banc et rêver d’accession.

Ainsi, avec les arrivées du local de l’étage N’Diaye, mais aussi Taofifenua ou le très prometteur toulousain Malachi Hawkes, il y aura de la concurrence à la pile, où l’expérimenté gallois Tomas Francis n’est pas sûr d’être un titulaire en puissance.

Au talonnage, Latterrade devra jouer des coudes pour gagner sa place, tandis que l’attelage en 2ème ligne devrait être constitué des Australiens Rodda et Hanigan. Étant donné qu’en 3ème ligne, PSA sera déjà bien fourni avec les présences des inséparables Guillaume Piazzoli et Teimana Harrison, tandis que le surpuissant fidjien Tuisue vient d’arriver de Gloucester.

Une ligne arrière 4 étoiles

Derrière, le capitaine Arthur Coville devra faire avec la nouvelle concurrence du dynamiteur Sadek Deghmache, ce qui ne sera pas une mince affaire à la mêlée. Mais ce qui semble plus certain, c’est que le numéro 10 de Provence Rugby sera le talentueux fidjien Caleb Muntz, révélé durant le Mondial 2023.

Au centre, Guillaume Galletier va amener de la profondeur et du JIFF, même si la paire titulaire devrait être composée par Inga Finau et la légende galloise George North, si les pépins physiques les laissent tranquille.

Quid des ailes ? Si le serial marqueur et joueur le plus utilisé de la saison passée Adrien Lapègue devrait à nouveau être un élément majeur de Provence, son pendant devrait cette fois être le Fidjien Bituniyata, dont la puissance (1m92 pour 112kg) faisait déjà de sacrés dégâts en Top 14.

Quand le poste d’arrière semble très ouvert entre Thomas Salles et Mathias Colombet. Des profils très différents mais une longueur de jeu au pied et une qualité face au but qui pourrait donner de l’avance à l’ancien toulonnais.