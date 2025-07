''Ça m’a valu une fissure de l’homoplate'' : ce guerrier de ProD2 révèle le joueur le plus rude qu’il a affronté

La puissance du fermier : ce guerrier de ProD2 révèle le joueur le plus rude qu’il a affronté dans sa carrière.

J-B Barrère, Hughes Bastide, Mathieu Acebes, Kevin Lebreton, Luka Plataret, Anthony Coletta et maintenant Courtney Lawes… La ProD2 regorge de guerriers aux gueules cassées, qu’il vaut mieux croiser à la sortie du supermarché plutôt qu’au détour d’un ruck.

Pourtant, depuis plusieurs saison maintenant, le plus craint de l’antichambre du Top 14 est probablement un Aixois. Loin du côté précieux du cours Mirabeau, Guillaume Piazzoli (1m85 pour 104kg) n’a pourtant pas forcément la tête de l’emploi lorsqu’on le croise en dehors du pré.

Doux, gentil et posé, le flanker/biker de Provence Rugby devient pourtant un chien fou lorsqu’il rentre sur le terrain. S’il a appris à canaliser sa fougue avec les années, il n’en reste pas moins un joueur impressionnant de par son activité et la puissance qu’il dégage sur les contacts, en défense comme en attaque.

Le "fermier", un vrai client

Plutôt habitué à faire siffler les flottantes de ses adversaires que l’inverse, le brun ténébreux a pourtant déjà "chargé", en ProD2. En croisant la route d’une force de la nature, que le travail à la ferme et le rugby ont forgé : Jerome Rey.

"Il prend le ballon lancé, je vais pour l’impacter et là je sens une décharge dans toute mon épaule. Il rebondit sur moi mais je me dis, c’est mort tu ne passes pas (rires). Du coup je lui plonge tant bien que mal dans dans les jambes et j’arrive à le faire tomber. Mais c’est la seule fois où j’ai souffert comme ça sur un contact. Jérôme Rey, un joueur très dur", confie "Piazzo" sur le live des Cachotteries de Fondacci.

S’il n’est pas le joueur le plus médiatique du rugby français, le Savoyard est en effet l’un des plus rude. Un joueur dur comme un morceau de bois et dont la force en mêlée, l’explosivité ballon en main et l’envie de réussir ont fait la réputation.

Lui qui a réussi à développer sa carrière professionnelle et tutoyer l’équipe de France depuis sa signature à Lyon, en Top 14, tout en conservant son exploitation agricole à côté. Un taiseux qui force le respect autant qu’il marque les esprits (et les corps)…