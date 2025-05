PROD2. Provence Rugby et son ''gang des bikers'' enfumeront-t-il Grenoble pour prendre leur revanche sur 2024 ?

Les deux 3èmes lignes Guillaume Piazzoli et Teimana Harrison ne sont jamais bien loin, sur comme en dehors du terrain.

Pour éveiller leur papilles, on dirait qu’ils rugissent comme un moteur V-Twin, sur le terrain. Ils faut dire que lorsqu’ils n’y sont pas, les deux 3èmes lignes au look évocateur Guillaume Piazzoli et Teimana Harrison sont souvent ensemble, au guidon de leur Harley Davidson. Il n’est d’ailleurs pas impossible que vous les croisiez sur les routes provençales, si vous vous baladez sur un jour off autour de la Sainte-Victoire, qui surplombe le pays d’Aix.

Reste que "le gang des bikers" de Provence Rugby ne fait jamais autant de fumée que sur le pré. Gardiens de Maurice-David, leur abattage est tel qu’on ne serait pas surpris de voir émaner une épaisse fumée noire du synthétique provençal, après certains matchs. Comme jeudi soir dernier, en barrage de ProD2, lorsque "Piazzo" (1m84 pour 104kg) et "Tei" (1m88 pour 106kg) ont fait chauffer le bitume à chaque intervention face à Angoulême.

PROD2. La solution ''made in Provence'' d’Aix pour contrer les gros porteurs grenoblois en demi-finale

Auteurs d’un match monstrueux - notamment dans l’intensité et la justesse de leurs interventions - les 2 compères ont clairement guidé les provençaux, agressifs, dominateurs devant et comme transcendés, dans leur sillage. Morts de faim d’abord (c’est par là que le rugby commence), durs en défense et avides d’espaces ensuite, les Aixois ont d’ailleurs peut-être réalisé leur meilleure prestation en 2025, lors de ce match couperet.

Dans une rude bataille lors de laquelle l’abrasif international anglais (5 capes) fut au four et au moulin et dévastateur dans les couloirs, quand le pur produit de la formation provençale régala de par la rudesse de ses plaquages, comme de la finesse de son offload en chistera, en première période. Et donna encore une fois son corps à la science pour défendre son gazon, en sortant du terrain le visage brûlé, le nez ouvert et le bras en écharpe…

Grenoble pour une revanche

Sera-t-il remis pour la demi-finale face à Grenoble, jeudi soir ? C’est tout ce que on souhaite au brun ténébreux de 27 ans, même si sa mine marquée ne laissait présager rien d’optimiste, au coup de sifflet final. Mais, dur au mal qu’il est, le guerrier aixois est souvent surprenant dans sa vitesse de récupération, lui dont disait en début d’année qu’il en aurait fini avec sa saison suite à une lourde entorse de la cheville…

Pourtant, Piazzo est bel et bien revenu depuis plusieurs semaines pour infliger des carreaux à tous ses opposants. Une chose est sure : Provence Rugby aura bien besoin de son gang des bikers au complet pour aller châtier le FCG, tenter le faire tomber le leader dans un stade des Alpes qui devrait battre son record d’affluence de la saison. Et prendre sa revanche sur la demie de l’an passée (défaite 22 à 23) qui avait longtemps trotté dans les têtes aixoises cette saison.

Cette demi-finale a fait du mal. Moi, j'ai vite bascule, mais les mecs ont souffert. L'an passé, on était soudés. C'était l'année. (...) On est tombés de haut face à Grenoble l'an passé ! Il a fallu digérer. (...) Je veux bien partir de ce club. Je veux tout faire pour laisser Provence Rugby où je ne l'ai pas trouvé. Moi, je veux parler d'un match qui va nous permettre d'écrire encore l'histoire du club.



"On s’entraîne toute la saison pour jouer ce genre de matchs", assurait Arthur Coville au micro de Canal Plus. Face à un FCG moins impressionnants ces derniers mois, le Provence Rugby aperçu la semaine dernière aura donc sa chance, en Isère. Cette fois dans la peau du chasseur…