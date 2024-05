PROD2. La solution ''made in Provence'' d’Aix pour contrer les gros porteurs grenoblois en demi-finale

Le guerrier provençal Guillaume Piazzoli sera titulaire contre Grenoble, ce jeudi soir. Comptez sur lui pour tout donner afin d’aller chercher une finale de ProD2 historique pour son club.

En préambule du barrage entre Grenoble et Dax, Canal Plus posait la question qui nous avait triturés toute la semaine : les Landais allaient-ils résister aux gros porteurs isérois ? Si les hommes de Jeff Dubois ne doivent évidemment pas leur défaite à 60 grains (58 à 10) qu’à cela, force est de constater que "la question fut vite répondue", pour reprendre une expression sans queue ni tête mais que la jeunesse qui nous lit comprendra sans fléchir.

En effet, qu’il fut difficile pour les coéquipiers de Max Delonca de contenir les assauts répétés du Lelo Javakhia (1m94 pour 124kg), du Fidjien Muarua (1m89 pour 126kg) ou de celui qui porte son nom mieux que personne au pied des Alpes Régis Montagne (1m86 pour 133kg).

Lesquels permirent non seulement à Grenoble de trouver beaucoup d’avancée frontale avant d’ensuite aller chercher les extérieurs et d’imprimer son rythme, mais aussi de marquer physiquement l’adversaire, autant que de perpétrer des mauls parfois assassins. Trois colosses pour un total de plus de 380kg, qui tenteront d’en refaire de même contre Provence Rugby, ce jeudi soir, en demi-finale de ProD2.

Guillaume Piazzoli, le guerrier provençal

En auront-ils la possibilité ? Gageons que les Provençaux, déjà plus équipés devant qu’une équipe de Dax amputée de Barrère, Singer et Mamea Lemalu, seront quoi qu’il en soit bien plus frais que les hommes du 40. Eux qui durent aller livrer une grosse bataille à Nevers 6 jours plus tôt et se coltiner quelque 2200km et 25 heures de bus en cumulé, en une semaine, avant de jouer ce match.

Et puis, les leaders de la phase régulière (95 points) possèdent aussi une belle arme plus vraiment secrète, pour éviter ce genre de problèmes. Elle qui, au gré de ces dernières saisons, s’est imposée comme LE chien fou de Provence Rugby . Et qui ne donne généralement guère envie de pénétrer dans son jardin de Maurice-David.

Si bien que Guillaume Piazzoli, puisque c’est de lui qu’on cause, s’affirme aujourd’hui comme un membre de base du pack des Noirs. Un guerrier à la moustache épaisse, au look de biker et à l’activité débordante, qui fêtera d’ailleurs sa 13ème feuille de match consécutive ce jeudi soir.

Doté d’un gabarit lui offrant des prédispositions pour le jeu au sol (1m84 pour 104kg), le flanker de 26 ans détonne aussi et surtout par son envie sur le terrain. Puncheur ballon en main (12 essais en 73 matchs de ProD2) notamment près des lignes, c’est malgré tout principalement en défense qu’il s’est fait une renommée dans les travées de Maurice-David. Dans un style qui n’est pas sans rappeler celui du tandem clermontois d’autrefois, Bardy/Kolelishvili.

Un gamin du cru (il est originaire de Draguignan), arrivé au club à 19 piges et devenu gardien du temple, depuis. En travaillant notamment beaucoup sur la discipline, gros point noir des premières saisons chez les professionnels (8 cartons jaunes, 2 rouges et 2 belles suspensions en tout) de ce fougueux aux bras épais comme des vérins.

Une quête de "propreté" sur le terrain, qui n’empêchera pas cet acharné de travail d’être le premier à se jeter dans les jambes des molosses grenoblois ce jeudi soir, n’en doutez pas. Lui dont on dit qu’au plus l’intensité s’élève, au plus il devient bon…