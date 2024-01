INSOLITE. TOP 14. Cinéma, Alain Delon... l'incroyable famille du guerrier géorgien Viktor Kolelishvili

Incroyable mais vrai : le Dolph Lungren (Ivan Drago dans Rocky) géorgien s'appelle Zaza Kolelishvili. Et c'est bien le père de Viktor, l'ancien 3ème ligne clermontois.

Spectateurs du Top 14 ou de la ProD2, vous vous souvenez forcément de ses plaquages dévastateurs, de ses charges tête baissée et de son regard noir, auquel ils étaient peu nombreux à vouloir se frotter. Aligné 58 fois avec Clermont, le 3ème ligne musculeux et parfois qualifié de chien fou Viktor Kolelishvili, avait dû arrêter sa carrière en 2020 après plusieurs commotions, dont une fatale fin 2018, après avoir heurté le crâne de son coéquipier Benjamin Kayser sur une situation défensive.

L'ancien Clermontois Viktor Kolelishvili renonce au rugby après plusieurs commotions

Qu’est-il devenu, ce bon "Vito" ? Cinq ans après son dernier match de Top 14, le guerrier aux 50 capes avec la Géorgie est resté dans son Auvergne d’adoption et estaujourd’hui responsable des avants et de la défense des U18 de l’ASM. Respecté et apprécié de tous au Michelin, ils sont pourtant peu, parmi ceux qui l’ont côtoyé, à connaître l’histoire de ce garçon au physique de chippendale, capable de soulever 185kg au développé-couché et 300kg au squat, il y a encore quelques années…

Car oui, le natif de Tbilissi a beau avoir été champion de France de Top 14 avec Clermont, de ProD2 avec Lyon et avoir participé à 2 coupes du monde avec la Géorgie, il n’est pas le membre le plus connu de sa famille. Ça paraît dingue, mais c’est peu avant de décoller pour Tbilissi, là où l’ASM affrontait samedi dernier les Black Lions en Challenge Cup et alors que Kolelishvili embarquait aussi pour leur servir de guide, que cette information est seulement revenue aux oreilles de l’ASM.

RUGBY. VIDEO. Alex Newsome s'offre un exploit de 60m et Clermont régale avec la manière en Challenge Cup

"Tu sais, les Géorgiens ne parlent en général que lorsqu’ils ont besoin de le faire", explique le principal intéressé à son club, d'une tirade à la hauteur de la réputation quelque peu rustre des Lelos. Lui qui est arrivé à Clermont en 2010, tout de même...

Un père star du grand et du petit écran