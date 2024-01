RUGBY. VIDEO. Alex Newsome s'offre un exploit de 60m et Clermont régale avec la manière en Challenge Cup

Ce samedi, Clermont est allé s'imposer avec le bonus offensif sur la pelouse de Black Lion. Les Auvergnats ont fait un match sérieux et appliqué.

RUGBY. VIDEO. Raisuqe active le mode Lomu et Carreras explose comme du pop-corn face aux 113 kilos du Fidjien"Ce que je retiens aujourd'hui, c'est le travail bien fait", a commenté Christophe Urios via La Montagne après le succès de l'ASM en Géorgie dans le cadre de la Challenge Cup. Les Clermontois sont qualifiés pour les phases finales. Et permettent également à Castres de passer la phase de poules.

Black Lion a parfois posé des problèmes aux visiteurs, mais ces derniers ont joué de manière appliquée pour aller la victoire et le bonus offensif. Surtout, les Auvergnats n'ont pas encaissé d'essais, de quoi ravir le technicien, qui avait plusieurs fois été déçu par les prestations de ses ouailles. Notamment après le revers au Michelin face à l'UBB à la dernière minute.

"Cela montre le caractère de l'équipe. J'ai parlé de "test de caractère" dans ma causerie, car on savait que ce serait tout sauf simple et je trouve que notre défense nous a permis de trouver cette confiance et de mieux attaquer par la suite", a commenté l'entraîneur auvergnat.

Cette fois-ci, les Clermontois ont pris les choses en main et n'ont pas laissé espérer leurs adversaires. S'il a fallu attendre la 24e minute pour voir Delguy entrer en Terre promise, l'ASM menait 17 à 3 aux citrons suite à une nouvelle réalisation d'Alex Newsome.

A la réception d'un dégagement en catastrophe des locaux, l'arrière a pris ses responsabilités et mis les cannes. Ses appuis et sa vitesse lui ont permis de passer la défense en revue pour un exploit personnel de 60 mètres.

"On avait vraiment mis l'accent sur cette capacité à leur faire mal sur leurs points forts, notamment sur la dimension physique. Le match, on l'a rendu facile, plus que ce que l'on pensait", analyse Urios.

Bautista Delguy a ainsi enfoncé le clou au retour des vestiaires avec un doublé avant que Léon Darricarrere ne scelle la victoire à la 54e. A ce moment-là, le score était de 29 à 3. Mais les Clermontois n'avaient pas le voyage en Géorgie pour se tourner les pouces en fin de partie. Ils ont poussé jusqu'à marquer un nouvel essai par George Moala pour un succès 36 à 3.