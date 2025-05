VIDEO. Pourquoi Sam Underhill a-t-il miraculeusement échappé au carton rouge en finale face à Lyon ?

Ils ont rêvé, mais n’ont pas concrétisé. Malgré un départ canon, les Lyonnais ont subi la loi de Bath. Et un carton jaune qui aurait pu (dû ?) être rouge laisse un goût amer…

Bath remporte la Challenge Cup

Ce vendredi soir, Bath et Lyon ont ouvert le bal des finales continentales à Cardiff. Malgré un beau parcours dans cette Challenge Cup, le LOU n'a pas ramené la coupe à la maison. Et ce, malgré un essai dès la 2e minute de Dumortier.

Au bout du compte, les Lyonnais n'ont franchi la ligne de craie qu'à deux reprises, avec Botha à la 43e, tandis que les Anglais ont trouvé le chemin de la Terre promise quatre fois, deux par période.

Underhill aurait-il dû prendre rouge ?

Ils ont aussi puni l'indiscipline adverse avec trois pénalités là où les Tricolores n'ont pas su capitaliser sur les deux cartons jaunes adressés à Bath, à la 26e puis à la 34e. Rageant à plus d'un titre.

Nombreux sont ceux, et pas seulement dans le camp lyonnais, qui estime que la biscotte donnée à Sam Underhill aurait due être beaucoup plus rouge que jaune pour un plaquage dangereux sur l'arrière du LOU, Davit Niniashvili.

This is a straight red for me. Sam Underhill can count himself lucky. pic.twitter.com/zYKMBCCLql May 23, 2025

Une action qui a été revue à la vidéo et à la suite de laquelle le corps arbitral a estimé qu'il y avait eu un changement de direction de la part de l'international géorgien.

Point Arbitrage : L'arbitre estime qu'il y a un changement de direction soudain. C'est une circonstance atténuante. La soudaineté est à l'appréciation des arbitres...

Le retour intérieur de Niniashvili était-il si soudain que l'Anglais n'a pas eu le temps d'ajuster son plaquage ? Beaucoup en doutent. Sur les réseaux sociaux, les supportent considèrent que la décision arbitrale a été prise trop rapidement.

Et que la position d'Underhill n'était pas la bonne, le troisième ligne étant encore trop haut. Devant sa télé, Ronan O'Gara, qui sera le coach du Géorgien l'an prochain au Stade Rochelais, n'a pas manqué d'y aller de son commentaire. En évitant d'aller trop loin : "Players safety….🤯🤯🙈"

Horrific decision made way too quickly — Paul Rossiter (@Rossipj) May 23, 2025

Un rouge aurait-il changé la physionomie de la rencontre ? Il est une fois de plus trop tard. Mais cette décision comme d'autres montrent qu'il y a encore du chemin à faire pour parvenir à un sport plus sûr pour ses pratiquants. Et plus clair pour ses supporters.