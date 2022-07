WTF. Le jour où Mamuka Gorgodze a ramené un couteau dans le vestiaire du RCT

Pour RugbyPass, Bryan Habana a raconté une improbable anecdote concernant Mamuka Gorgodze. Un garçon aussi effrayant que gentleman.

Journalistes, joueurs, membres de staffs ; de tous les échos que l'on eut de ceux qui ont côtoyé Mamuka Gorgodze (1m95 pour 118kg), un seul et unique avis en est toujours ressorti : c'était un incroyable guerrier, impulsif, au regard glaçant, agressif au possible sur le terrain, à qui il ne fallait pas chercher de noises, sur comme en dehors du pré. En revanche, tout le monde fut également unanime sur un point : il était aussi doux, poli et respectueux dans la vie que dur sur le rectangle vert. En clair, une mentalité dans la plus pure tradition des hommes de l'Est, et plus particulièrement des Géorgiens.

Bryan Habana, qui l'a côtoyé durant ses années toulonnaises, ne déroge d'ailleurs pas à la règle. Pour lui, "Gorgodzilla" est un gars véritablement effrayant, mais aussi foncièrement bon, comme il l'explique pour un podcast de RugbyPass. "C'est un gentleman absolu, Mamuka, mais aussi l'un des mecs qui fait le plus peur que je connaisse. Vous ne voulez en aucun cas marcher sur ses pieds parce que j'ai déjà vu quelques coups de poing partir. (...) J'aurais littéralement peur de marcher en face de ce type".

Lors de ce podcast lors duquel il partage l'affiche avec les Britanniques Max Lahiff et Ryan Wilson, l'ailier aux 124 sélections raconte une anecdote croustillante concernant à la fois le décalé, mais aussi la droiture et les principes du colosse géorgien. "Mamuka est un gars très stylé et Ma'a Nonu avait une paire de ces adidas Yeezy, celles que portait Kanye West. Elles étaient très rares, très sophistiquées. Mamuka en cherchait et il a demandé à Ma'a Nonu s'il avait un contact chez adidas." L'ancien springbok poursuit : "Ma'a lui dit : "Écoute, tu peux avoir ma paire". Il finit donc par les lui offrir et Mamuka était tellement reconnaissant. Le lendemain, à l'entraînement, il entre dans le vestiaire et dit à Ma'a : "Je veux te remercier pour les chaussures".

"Il lui donne alors un couteau et Nonu est en mode 'je ne sais pas quoi faire avec ça.' Mamuka insiste : "Prends-le, c'est pour toi". C'était un grand symbole d'appréciation et de respect. Mais dans le vestiaire, on se dit tous : "Ok, on va partir maintenant, on va fermer cette porte et quoi qu'il se passe là-dedans, que ça ne sorte pas d'ici"." On vous rassure, il ne s'est jamais rien passé ensuite, mais cela vous traduit juste la mentalité de Gorgodze. Un vrai gentilhomme, sous une enveloppe de brute épaisse.