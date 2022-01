RUGBY. VIDEO. Habana désigne ce qui est ‘‘facilement le meilleur essai’’ de sa carrière

La légende sud-africaine Bryan Habana a livré sur Twitter l’essai qui était, selon lui, le “meilleur de sa carrière”.

“Facilement le meilleur essai que j'ai jamais marqué !!!” Voici la réaction de la légende sud-africaine Bryan Habana lorsque son ancien club des Bulls publie une vidéo qui le met à l’honneur. En effet, la franchise sud-africaine a publié sur les réseaux une vidéo d’un essai Made in Habana. Cette réalisation, tout en vitesse et lucidité, reflète à merveille le style de l’ancien joueur du RC Toulon. S'il n’a jamais vraiment été un joueur aux appuis de feu tel un Cheslin Kolbe ou Shane Williams, le trois-quart a marqué la planète rugby d’une autre manière. Considéré comme l’un des meilleurs ailiers de l’histoire, il alliait puissance, rapidité et sérénité à chaque fois qu’il entrait sur la pelouse. Mélangez ça avec un palmarès long comme le bras et un peu de réussite et voilà, vous obtenez le champion du monde 2007. Il le dit lui-même en réaction à son essai : “Chasser le cuir à 37,8km/h a toujours été un peu une loterie.” VIDÉO. Cheslin Kolbe vs Bryan Habana : Qui est le plus rapide ? Habana répond

Easily the best try that I ever scored!!!



Chipping the 🏉 at 37.8km/h was always a bit of a lottery 🤣🤣



Thanks for thé #FlashbackFriday @BlueBullsRugby 🤟🏽 https://t.co/AlLuBebUv7 — Bryan Habana (@BryanHabana) January 1, 2022

Loterie ou pas, il faut tout de même rendre hommage à la carrière du joueur. En 2007 et 2009, il emmène les Bulls sur le trône du championnat roi du rugby austral : le Super Rugby. En Europe, il accompagne le RCT et son effectif All Star à deux reprises sur le toit de l’Europe. En 2014 et 2015, il sera titulaire durant chacune des rencontres. Et lors de sa première année, il connaîtra même le doublé Top 14 - Champions Cup. Individuellement, le joueur a aussi ses distinctions. En 2007, il est élu Meilleur joueur du monde de Rugby à XV. Cinq ans plus tard, il reçoit le trophée du Meilleur essai de l’année 2012 pour une réalisation précédée d’une prise d’intervalle et d’une course de 40 mètres face aux All Blacks. D’un point de vue statistique, il est également le second meilleur marqueur de l’histoire du rugby international. Avec 67 arrivées en terre promise, il termine sa carrière à deux unités du Japonais Daisuke Ohata. VIDEO. FFR. Des passes et des cannes, voici le plus bel essai de l’année signée Mélissande Llorens