VIDEO. FFR. Des passes et des cannes, voici le plus bel essai de l’année signée Mélissande Llorens

La Fédération Française de Rugby a organisé un vote afin de désigner le plus bel essai inscrit par les Bleues en 2021.

Elle est la grande gagnante. Mélissande Llorens a été élue par les passionnés de rugby comme celle qui a inscrit le plus bel essai de l’année des Bleues en 2021. C’est le samedi 6 novembre dernier que la jeune joueuse de Blagnac a été à la conclusion de l’ultime et magnifique essai des tricolores face à l’Afrique du Sud. Une belle séquence où les joueuses d’Annick Hayraud allonge les passes jusqu’à l’aile. Rentrée quelques minutes plus tôt à la place de Caroline Boujard, elle connaissait sa première sélection. L’arrière haut-garonnaise en a alors profité pour créer un peu d’électricité dans l’air. Il suffisait de quelques mètres pour laisser les cannes parler. La numéro 23 arrive alors en terre promise et aide à asseoir la domination française. Score final : 46-3 pour la France.

🗳️ Vous avez élu l'essai collectif conclu par Mélissande Llorens comme étant #LePlusBelEssai du #XVdeFrance avec 35% des voix !



🙏 Merci pour vos votes et votre soutien ! Les Bleues vous donnent rendez-vous le 27 mars pour leur premier match du @Womens6Nations🏆#NeFaisonsXV pic.twitter.com/WRkaCMB0ZU — France Rugby (@FranceRugby) December 23, 2021

À la fin du match, l'entraîneuse des Bleues réagissait à l'entrée dans le grand bain de bon nombre de ses joueuses ce jour-là. Selon Ouest-France, elle disait : "L'ensemble de ces jeunes joueuses ont vraiment répondu présent à ce qu'on attendait d'elles. On va vraiment continuer de travailler avec elles." La figure de l'équipe de France féminine Safi N'Diaye s'était aussi exprimée sur l'impact des novices dans cette réussite. La joueuse de Montpellier précise : "On doit entourer, encadrer ces joueuses, amener beaucoup de sérénité, être présentes pour répondre à toutes leurs questions et leurs inquiétudes. Ces jeunes ont beaucoup de talent et de qualités techniques. Il leur manque juste de l'expérience, mais sur le terrain, elles nous apportent énormément." Un des essais de la taulière était d'ailleurs également en sélection dans ce vote. Il s'agissait du premier de ses deux essais inscrits durant ce même match face à l'Afrique du Sud.

Les autres essais en compétition étaient ceux d'Emilie Boulard (France – Pays de Galles), de Romane Ménager (Irlande – France) et de Cyrielle Banet (Premier test France – Nouvelle-Zélande).