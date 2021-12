VIDÉO. Barassi, Penaud, Jordan : voici les plus beaux essais de l'année 2021

2021 touche à sa fin. L'occasion pour tous les amateurs de beau jeu de revivre les plus beaux essais de l'année. Les Bleus sont représentés en force dans cette compilation.

Dans quelques jours, nous clôturerons une année 2021 riche en émotions rugbystiques. L'occasion de voir une compilation des plus beaux essais. Le XV de France y est notamment mis à l'honneur avec les réalisations de Pierre-Louis Barassi lors du troisième et dernier test en Australie (défaite 33-30) ou de Damian Penaud contre l'Écosse (23-27) sans oublier Arthur Vincent face à l'Italie (victoire 50-10) sur un service génial d'Antoine Dupont. Pour rappel, celui de l'ailier de l'ASM a été désigné plus bel essai de l'année par World Rugby. Une belle récompense.

World Rugby. Damian Penaud et Émilie Boulard récompensés : La France bien représentée

On y retrouve également l'exploit personnel phénoménal de Will Jordan face aux Pays de Galles. Le sérial marqueur des Blacks reste sur une année 2021 tout simplement stratosphérique. Enfin, on se régalera de cet enchaînement en mode Harlem Globetrotteurs des Néo-Zélandais contre ces mêmes Gallois. On vous laisse savourer.

Moi, Will Jordan, 23 ans, 17 essais en 12 sélections et danger numéro 1 des Blacks face aux Bleus