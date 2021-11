Moi, Will Jordan, 23 ans, 17 essais en 12 sélections et danger numéro 1 des Blacks face aux Bleus

Will Jordan est un crack, un talent supérieur, une vraie pépite. À seulement 23 ans, il affole déjà tous les compteurs : aux Bleus de le surveiller de près.

Bon, on ne voudrait pas se la jouer condescendant, mais nous allons poser les bases d'emblée : que celui qui ne connaît pas Will Jordan se dénonce tout de suite ! Lui ? Mais oui, vous savez, c'est cet arrière des Crusaders qui joue à l'aile chez les Blacks et qui a déjà inscrit 17 essais... en 12 sélections ! Fort d'un gabarit généreux (1m88 pour 94kg), excellent dans les airs, doté d'un sens du placement et du jeu tout bonnement exceptionnels, rapide et adroit, "Air Jordan" et aussi et surtout un chasseur d'essais unique. Pour lui, le ballon est sa cartouche et la ligne de but est sa proie... et autant vous dire qu'il ne manque - presque - jamais sa cible.

À 23 ans, le natif de Christchurch fait d'ailleurs déjà partie des tout meilleurs ailiers/arrières de la planète. Probablement le joueur du triangle d'arrières le plus prometteur du circuit international à l'heure d'écrire ces lignes, avec le Gallois Louis Rees-Zammit (20 piges). À ce propos, on ne comprend toujours pas comment le Néo-Zélandais n'a pas pu être nommé dans la liste pour le prix du meilleur joueur du monde de l'année. Car avec 15 essais inscrits en 10 matchs en 2021, Jordan est tout simplement le 2ème meilleur performeur de tous les temps sur une année civile. Mieux, s'il marquait face à la France samedi, il pourrait même égaler ou battre le record de son illustre compère Joe Rokocoko, auteur de 16 essais (en 12 matchs) en 2003.

On n'en est pas encore là, mais sachez qu'il faudra d'autant plus se méfier que Jordan ne met pas que des roustes aux petits, mais marque bel et bien à tous les matchs sous le maillot noir. Il a en effet planté lors de 9 de ses 10 titularisations, dont des essais franchement impressionnants face aux Gallois ou aux Irlandais dernièrement. En club ? Idem, ou presque, lui qui a déjà inscrit 47 essais en 57 titularisations depuis ses débuts. Quand on vous parle d'un véritable chasseur d'essais (mais pas que)...