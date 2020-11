Entrée fracassante de Will Jordan qui enfonce les Pumas et offre le titre aux Blacks [VIDEO]

La Nouvelle-Zélande a dominé l'Argentine ce samedi en Australie. Une victoire bonifiée grâce à un doublé de Jordan qui permet aux All Blacks de remporter le titre.

Une fois mais pas deux. Les All Blacks ont facilement dominé les Argentins ce samedi en Australie dans le cadre du Tri Nations. Les Pumas, qui avaient beaucoup donné pour les battre pour la première fois de leur histoire, puis pour obtenir le nul face aux Wallabies, n'ont pas tenu la comparaison cette fois-ci. Les Néo-Zélandais n'ont pas été exceptionnels dans ce match. Ils ont mis du temps à trouver la faille et ont manqué de réalisme devant la ligne. Cependant, ils ont gommé ce qui avait été l'un de leur gros point faible lors des précédents matchs, à savoir la discipline. À l'inverse, les Argentins ont concédé de nombreuses pénalités et surtout perdu beaucoup trop de ballons dans le jeu courant pour espérer réitérer leur performance.

En face, les All Blacks ont maintenu un haut iveau d'engagement qui a fini par faire plier les hommes de Mario Ledesma. Le bonus offensif, synonyme de victoire finale dans la compétition, a mis du temps à se dessiner. Clarke se voyant refuser un essai en première période. Et c'est son remplaçant, l'excellent Will Jordan, qui d'un doublé en l'espace de deux minutes a scellé non seulement la victoire mais le bonus. Avant lui, le talonneur Coles en position d'ailier avait marqué le premier essai du match à la 12e minute. Puis Savea avait aggravé la marque à la 51e. Un score lourd aux dépens des Pumas qui n'ont jamais lâché jusque dans les arrêts de jeu pour débloquer leur compteur. Score final, 38 à 0 pour les All Blacks, qui ont marqué un dernier essai à la 85e par Tuipulotu. Ils n'avaient plus rien à prouver au tableau d'affichage et ils voulaient sans doute aussi se rassurer après avoir perdu deux matchs de suite. Crédit vidéo : Home Of Rugby