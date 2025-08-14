Hold-up, exploit, festival offensif : 5 matchs qui nous ont scotchés dans le Rugby Championship

A quelques jours du coup d'envoi du Rugby Championship 2025, retour sur 5 matchs mémorables depuis l'intégration de l'Argentine dans la compétition.

Le Rugby Championship reprend ses droits ce samedi 16 août, et on sait déjà qu’on va se régaler. Depuis 2012 et l’entrée de l’Argentine dans la danse, cette compétition nous a offert des rencontres d’anthologie, pleines de suspense, de gestes fous et parfois… de polémiques à rallonge. Retour sur cinq moments où on a tous vibré.

2012 – Argentine 16-16 Afrique du Sud : le premier rugissement

Pour leur première à domicile dans la compétition, les Pumas accrochent les Springboks à Mendoza. Un match plein de cœur, avec un pack argentin en mode bulldozer et une défense héroïque. Sans oublier le pied sûr de Martín Rodríguez Gurruchaga, auteur de trois pénalités et de la transformation de l'essai de Fernández. Ce nul avait déjà valeur de victoire et annonçait que les Pumas n’étaient pas là pour faire de la figuration.

2013 – Afrique du Sud 27-38 Nouvelle-Zélande : feu d’artifice à Ellis Park

Neuf essais inscrits, un tempo digne d’un match de rugby, doublé de Bryan Habana et de Messam. Les All Blacks finissent par s’imposer grâce à une réalisation de Read alors qu'ils sont réduits à 14 après la biscotte de Ben Franks. Mais les Boks avaient offert aux 63 888 spectateurs un récital offensif. On en redemande encore.

2015 – Argentine 37-25 Afrique du Sud : l’exploit de Durban

Pour la première fois, l’Argentine bat les Springboks dans le Rugby Championship. Trois essais en 18 minutes, un Juan Imhoff en feu, et une intensité qui fait plier les Sud-Africains chez eux. Ce jour-là, les Pumas ont écrit l’une des plus belles pages de leur histoire.

2018 – Afrique du Sud 30-32 Nouvelle-Zélande : le hold-up des Blacks

Menés de 17 points à la 60e, les All Blacks sont revenus dans les toutes dernières minutes pour coiffer les Sud-Africains après des réalisations de Ioane (62e) et Smith (70e). Les Boks croient tenir la victoire, mais Scott Barrett (76e) puis Savea (79e) font la différence. Richie Mo'unga n'ayant pas tremblé au moment de la transformation de la gagne. Un ascenseur émotionnel qui résume à lui seul le charme de ce tournoi.

2022 – Nouvelle-Zélande 18-25 Argentine : marée Puma à Christchurch

Les All Blacks battus à domicile par l’Argentine… ça ne s’était jamais vu. Michael Cheika et ses hommes signent un exploit XXL, avec une défense de fer et Emiliano Boffelli impeccable au pied (7e, 17e, 36e, 40e, 56e, 65e). Un match qui a résonné bien au-delà des frontières néo-zélandaises. Et pour cause, c'était la première fois que la Nouvelle-Zélande perdait trois matchs consécutifs à domicile et trois matchs à domicile dans la même année. L'Irlande ayant dominé les All Blacks durant sa tournée quelques semaines plus tôt.

Et maintenant ?

Si l’édition 2025 nous réserve ne serait-ce qu’un de ces scénarios-là, on est déjà preneurs. Entre les passes magiques, les tampons mémorables et les fins de match irrespirables, le Rugby Championship reste une mine à émotions. Rendez-vous samedi pour voir si un nouveau chapitre s’ajoute à cette liste.