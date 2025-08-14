Pourquoi ce choc du Rugby Championship est délocalisé en Europe ? La raison est très simple
La dernière fois que le Rugby Championship avait délocalisé une rencontre, c'était un Argentine - Australie en 2016. © Crédit photo : screenshot youtube SuperRugbyPacific
Le Rugby Championship délocalise la dernière rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Argentine en Europe. Une décision motivée par le profit budgétaire plus que par le spectacle.

Programmation étonnante, la dernière rencontre du Rugby Championship 2025 ne se jouera pas dans l'hémisphère sud. La SANZAAR (le consortium qui gère le Super Rugby et le Rugby Championship) et la Fédération Argentine de Rugby, se sont mis d'accord pour jouer la rencontre en Europe.

Cette dernière opposera, en effet, l'Argentine et l'Afrique du Sud. La rencontre devait se jouer en Amérique du Sud, elle le sera désormais en Angleterre, à l'Allianz Stadium, le nouveau nom de Twickenham.

Une délocalisation très rare

Le Rugby Championship n'a pourtant pas l'habitude de délocaliser ses rencontres. La dernière fois, c'était en 2016, déjà à Twickenham, en banlieue de Londres.

Considéré comme un match à domicile pour les Argentins, comme celui de l'édition 2025, l'Australie avait emporté la rencontre (33-21) et avait terminé deuxième de la compétition, l'Argentine dernière.

Pourquoi cette délocalisation en 2025 ?

Cette délocalisation est pour le coup surprenante. Car elle se fait dans une terre du ballon ovale, notamment au stade de Twickenham qui est LE temple du rugby mondial. Le but n'est donc pas de développer le rugby dans un certain territoire.

Non, la raison est simple et elle s'appelle : l'argent. Le stade londonien possède, en effet, 82 000 places, tandis que les stades argentins dans lesquels se joueront les matchs contre les All Blacks peuvent accueillir entre 50 000 et 55 000 spectateurs.

Avec une plus grande capacité de places assises, la Fédération Argentine de Rugby pourra engranger de plus grandes recettes pour la rencontre. D'autant plus qu'elle se situe dans l'hémisphère nord, un endroit où les matchs de Rugby Championship ne se jouent généralement jamais. Les prix des places pourraient même être plus importants pour l'occasion. Rugbyrama indique, en effet, que les prix des billets débutent à 60 € et peuvent grimper jusqu'à 150 €

Les nations du Sud se partagent les titres mondiaux, mais elles ont besoin de l'Europe pour remplir leur caisse...c'est quand même énorme.

Le rugby doit être le seul sport où les pays champions du monde n'arrivent pas à renflouer leur caisse, perdent de l'argent et misent tout sur les rencontres internationales en délaissant fortement l'attraction d'un championnat de clubs ou de provinces...c'est culturel parait-il 😌

  • il y a 45 minutes

