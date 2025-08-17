TOP 14. Ce grand espoir du rugby français vers un club rouge et noir ?

Formé dans l’Hérault, Lenni Nouchi pourrait prochainement plier bagage pour se rendre du côté du RC Toulon, mais hésite à prolonger au MHR.

Il est un grand talent du rugby français, à n’en pas douter. À seulement 21 ans, Lenni Nouchi a déjà joué 55 matchs avec l’équipe première du MHR, dont 51 rencontres de Top 14. Dans un MHR qui peine à retrouver son niveau, celui du titre de 2022, le jeune troisième ligne est une promesse d’avenir qui fait déjà office de cadre. Oui, mais voilà, l’histoire pourrait s‘écrire ailleurs…

En effet, selon le Midi Olympique, le RCT serait fortement intéressé par le troisième ligne du MHR. Déjà très performant, Lenni Nouchi jouit en plus d’une belle polyvalence. Depuis ses débuts chez les professionnels, il a déjà joué à tous les postes de la deuxième et troisième ligne. S’il est un 6 dans l’âme, il peut se présenter comme une solution alléchante dans bien d’autres rôles.

Ainsi, le Midol indique que l’intérêt des Rouge et Noir du Var tente le joueur. De son côté, le MHR a aussi fait une proposition au troisième ligne. Désormais, ce serait à Lenni Nouchi de décider de son avenir. Une réponse serait attendue très prochainement et ferait forcément un club déçu, pour un autre bien plus heureux.

À Montpellier, le joueur bénéficie d’un statut de cadre du vestiaire à seulement 21 ans. Déjà installé, il fait le bonheur de Joan Caudullo et sa place dans le vestiaire est bien définie. En restant dans l’Hérault, Lenni Nouchi pourrait aider son club à retrouver la splendeur qui était la sienne, il y a encore quelques saisons. Un effort qui a déjà été bien initié la saison passée.

Pour ce qui est de Toulon, Lenni Nouchi pourrait sans doute progresser et briller pour une équipe qui joue les premiers rôles en Top 14. Demi-finaliste de la saison 2024/2025, le RCT profite déjà de joueurs compétents en troisième ligne. Intégré à l’effectif varois, l’Héraultais pourrait servir à préparer la future génération de Toulonnais.

Lenni Nouchi, enfant de l’Hérault

Formé dans l’Hérault, Lenni Nouchi est un pur produit local. Depuis qu’il a commencé le rugby, le troisième ligne n’a jamais quitté le département pour se former ailleurs. Il a d’abord commencé à l’AS Béziers Hérault, puis s’est essayé au club de clocher voisin, le Servian-Boujan Rugby XV. Après un nouveau passage à l’ASBH, il rejoint le MHR à ses 18 ans.

Le fils de Samuel Nouchi a intégré les espoirs dans un premier temps, mais a rapidement fait le bonheur des pros. Dès le mois d’octobre 2022, il dispute son premier match de Top 14. Ensuite, il s’impose avec le XV de France U20. Avec les Bleuets, il remporte un titre de champion du monde junior. Enfin, à l’été 2024, il fait partie des joueurs qui s’envolent en Argentine, sous les ordres de Fabien Galthié. Là-bas, il obtient deux sélections.

