XV de France : Nouchi et Gazzotti, les jeunes loups en route vers Marcoussis

La liste des 42 joueurs appelés à Marcoussis est sortie. Nouchi et Gazzotti en font partie et rêvent d’accrocher une feuille de match cet automne.

Les tests d’automne approchent et Fabien Galthié a dévoilé sa liste des 42. Au menu ? Les cadres bien sûr, mais aussi du sang neuf. Et parmi les heureux élus, deux noms qui ressortent en 3e ligne : Lenni Nouchi et Marko Gazzotti. Le premier, déjà présent lors de la tournée estivale, enchaîne avec une nouvelle convocation. Quant au second, élu meilleur joueur du Mondial U20 2023, il s'offre son premier rassemblement chez les grands. Deux jeunes pépites, qui ne cachent pas leur ambition pour cette tournée.

Nouchi, la confirmation après l’été

Pas tout à fait un rookie, mais encore en phase de découverte, Lenni Nouchi a fait ses premiers pas avec les Bleus cet été lors de la tournée en Argentine. Plutôt bon, il a visiblement convaincu le staff de Galthié de lui redonner une chance. Malgré cette bonne nouvelle, la concurrence d’Alldritt, Cros et autres Boudehent risque de lui compliquer la tâche pour accrocher une nouvelle feuille de match.

Gazzotti, le phénomène

Pour Marko Gazzotti, cette convocation est une suite logique après ses énormes performances avec l'UBB en ce début de saison. Le numéro 8 espère maintenant rivaliser avec les meilleurs en équipe de France.

« Ça fait toujours plaisir, ça récompense mon début de saison et celui de l’équipe », a-t-il confié à Midi Olympique après l’annonce. Gazzotti sait que rien n'est acquis, mais à seulement 20 ans, il fait déjà figure de futur crack.

Déterminé à se montrer digne de la confiance placée en lui, il vise clairement une première cape cet automne : « Personne ne va à Marcoussis juste pour faire de la figuration, l’objectif, c'est bien évidemment de jouer », lance-t-il.

Deux jeunes qui incarnent l'avenir des Bleus

Avec ces deux jeunes talents parmi les 42, Fabien Galthié semble miser sur l'avenir. Nouchi, solide troisième-ligne du MHR, et Gazzotti, le bulldozer de l’UBB, vont apporter leur dynamisme. Ambitieux, les deux ne veulent pas venir à Marcoussis simplement pour jouer les partenaires d’entrainement.

Ces nouveaux visages du XV de France pourraient bien faire parler d’eux dès cet automne. Après tout, comme dit Gazzotti, on ne va pas en sélection « juste pour faire de la figuration » ...