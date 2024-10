XV de France. Galthié tranche et fait des choix forts en écartant des noms attendus

La dernière liste du XV de France a surpris : plusieurs cadres manquent à l’appel. Fabien Galthié a fait des choix forts en écartant des noms attendus.

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour les tests de novembre. Une liste où on retrouve de nombreuses nouvelles têtes comme le Bayonnais Tevita Tatafu et le jeune centre du Stade Toulousain Paul Costes.

"Seulement" 11 joueurs du Stade Toulousain

Au total, ce sont pas moins de 11 joueurs issus du champion de France qui ont été sélectionnés pour affronter le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. On retrouve notamment Joshua Brennan, qui va découvrir les Bleus, et Alexandre Roumat.

En revanche, pas de Julien Marchand ni de Dorian Aldegheri. Les deux joueurs de première font partie des absents de ce groupe. Si Mauvaka est bien présent, c'est le Castrais Gaëtan Barlot et le Bordelais Maxime Lamothe qui ont été appelés d'entrée pour cette tournée.

Touché avant la Coupe du monde, Marchand a retrouvé sa place à Toulouse. Selon le Midi Olympique, son absence temporaire s'explique par "une légère douleur musculaire". Son retour est attendu pour affronter les All Blacks. Quant à Aldegheri, il connait un début de saison compliqué, notamment en mêlée, contrairement au Bayonnais Tatafu.

Autre surprise, et non des moindres, l'absence du Rochelais Antoine Hastoy. C'est le Lyonnais Léo Berdeu qui lui a été préféré. Lui qui avait été seulement aligné contre l'Uruguay alors que le joueur du Stade Rochelais avait titulaire deux fois face aux Pumas.

Pas de Baptiste en équipe de France

La présence du joueur du LOU est d'autant plus surprenante aux yeux de certains que Baptiste Couilloud ne fait lui aussi pas partie de la liste. Le numéro 9, meilleur marqueur d'essais de la saison dernière en Top 14, est toujours en concurrence avec Le Garrec et Lucu. Pas de Serin ni de Jauneau chez les Bleus.

Malgré le début de saison chaotique du Racing 92, l'ancien élément de Vannes, semble toujours avoir la préférence de l'encadrement de l'équipe de France. Tandis que Lucu, partenaire de Jalibert en club comme chez les Bleus, est pour l'heure la doublure attitrée d'Antoine Dupont.

Si Le Garrec fait partie des 42, pas de Cameron Woki dans le groupe. A l'instar du Racingman, le Parisien Sekou Macalou ainsi que le Toulonnais Dany Prison restent à la disposition de leur club.

Néanmoins, il n'est pas impossible que certains des joueurs "déçus" par cette première annonce retrouve Marcoussis. Et ce, dès la semaine prochaine après la 8e journée de Top 14 voire après le premier match contre le Japon.