Top 14. À 21 ans, cet ancien Bleuet magique brille dans l’ombre, prêt à s'envoler chez les All Blacks ?

Particulièrement en forme depuis quelques mois, le troisième ligne du Montpellier HR, Lenni Nouchi, est un véritable phénomène loin des projecteurs du Top 14.

Son équipe réalise des performances en dent de scie, loin des grandes affiches de Top 14. Néanmoins, Lenni Nouchi ne fait que montrer à quel point il est l’un des plus grands espoirs au poste de troisième ligne. Sur cette saison, le colosse du MHR (1,94 m pour 108 kg) ne cesse d’impressionner en Top 14. Ce samedi 26 avril, au GGL Stadium, il a été l’auteur de l’unique essai des Cistes lors du succès décisif (19-13) dans la course à la phase finale, contre l’USAP.

Lenni Nouchi, incontournable dans l’Hérault

Particulièrement appliqué en défense, Lenni Nouchi est devenu l’une des rares valeurs sûres du club héraultais. Preuve en est, il a disputé 20 des 22 rencontres de Top 14 depuis le début de saison. De plus, le jeune joueur se démène aussi en attaque. S’il ne marque pas régulièrement, il montre une belle capacité à sortir les bras pour faire jouer derrière lui. Perfectible dans certains secteurs, il a encore nettement le temps de faire ses preuves.

Moins performant en début de saison, le Bleu (2 caps) n’avait pas été appelé d’office à Marcoussis pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Après cette petite claque, le joueur avait fait preuve d’introspection. “J'ai des secteurs de jeu où je ne suis pas assez performant, donc je sais où je dois continuer de travailler. Pour l'instant, je pense que je ne fais pas assez mal”, avait-il confié au Midi Olympique fin janvier.

Par ailleurs, ce qui frappe chez Lenni Nouchi, c’est sa maturité sur et en dehors du terrain. Un atout qui interpelle même ses coéquipiers les plus expérimentés. “Quand je regardais les matchs de Montpellier l’an dernier, je n’avais pas réalisé que ce mec avait 20 ans. Il menait déjà l’équipe, provoquait des différences dans le jeu. Il le fait encore plus aujourd’hui”, confie l’international anglais Billy Vunipola (74 caps) selon des propos rapportés par Midi Libre.

Toujours auprès de la presse locale, son manager Joan Caudullo n’est pas non plus avare de compliments au sujet de son troisième ligne. “Sur le jeu autour du ballon, en défense et en attaque, c’est parfait. Puis c’est un joueur à l’écoute. Il discute beaucoup. On travaille énormément ensemble. Il est en train de passer un cap”, affirme la tête pensante du MHR.

Attendu chez les All Blacks ?

À seulement 21 ans, l’ancien capitaine de l’équipe de France U20 est indéboulonnable au MHR et montre des qualités qui pourraient le propulser sur les feuilles de match du XV de France. Alors qu’il paraît peu probable que le MHR dispute la finale de Top 14, Lenni Nouchi pourrait s’envoler en Nouvelle-Zélande cet été, sauf épopée surprise de son club en phase finale. Un voyage qui pourrait se confirmer malgré l’incertitude autour de la nomination des habituels premium chez les All Blacks.

L’année passée, Fabien Galthié et son staff avaient fait confiance à Lenni Nouchi pour mener les Bleus en Argentine. Titulaire sur les deux rencontres face aux Pumas, il s’était montré à son avantage avec le numéro 6 dans le dos. Par ailleurs, après sa première apparition en Bleu, le jeune joueur avait indiqué qu’il allait accrocher son premier maillot frappé du coq dans la maison familiale. S’il continue comme ça, d’autres devraient affluer dans la penderie.

