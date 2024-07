RUGBY. Serin, Nouchi, etc. 5 joueurs rentrés dans les petits papiers du XV de France en Argentine

Dans une tournée où l’extra sportif a pris une place considérable, quelques bonnes nouvelles sont tout de même à souligner pour le XV de France.

Parti en Amérique du Sud il y a quelques semaines, les Bleus ont livré une bonne copie dans l’ensemble, sur les prés, durant cette tournée d’été 2024. Les victoires lors du premier test-match face à l’Argentine et contre l’Uruguay ont permis de confirmer quelques joueurs en forme. Ainsi, certains noms ont émergé, quand d’autres se sont rappelés au bon souvenir de Fabien Galthié.

Un cadre de retour et des nouvelles têtes

Tout d’abord, la qualité de la tournée de Baptiste Serin est à souligner. Excellent avec le RC Toulon depuis plus d’un an, l’ancien Bordelo-béglais voit sa carrière être propulsé par un second souffle magistral. Boosté par son expérience, il dirige son pack avec un leadership incontestable et se trouve souvent à l’origine des offensives tricolores. Blessé au dernier Tournoi des VI Nations, cette tournée lui permettra sûrement de remonter dans la hiérarchie du XV de France sur les prochains mois.

Ensuite, le Palois Théo Attissogbe était également attendu en Argentine. Tout juste âgé de 19 ans, il a confirmé que la France avait un réservoir très intéressant sur l’aile, chez les plus jeunes. Incisif, l’ailier polyvalent a démontré qu’il sentait les bons coups, puis sa pointe de vitesse a ensuite parlé pour lui. Auteur de deux essais en deux matchs avec le XV de France, il a notamment permis aux Bleus de reprendre l’avantage au score à la 50ᵉ minute du second test.

Toujours chez les trois quarts, le centre Antoine Frisch a aussi su se démarquer. En particulier, le néo-Toulonnais a été très en vue lors du premier test, où il inscrit un essai à la 45ᵉ minute. Complémentaire avec Émilien Gailleton, qui confirme également les attentes, il s’est surtout illustré par une rigueur défensive avec pas moins de 24 plaquages réussis, sur 26 tentés, sur l’ensemble des deux rencontres. À un poste de premier centre où l’avenir semble incertain, l’arrivée de l’ancien Munsterman fait du bien.

Du côté des avants, quelques belles surprises ont aussi été observées. Par exemple, l’ancien capitaine du XV de France U20 Lenni Nouchi a montré qu’il avait faim. Excellent défensivement, il a affiché des statistiques impressionnantes sur les deux rencontres. Après un premier match concluant (12 plaquages réussis pour 0 manqué), il a épaté son monde sur le second test. En effet, le Montpelliérain a tenté pas moins de 27 étreintes sur la rencontre pour en réussir 26.

Enfin, le jeune Lyonnais Mickaël Guillard a, lui aussi, brillé lors du second test. Souvent présent dans le soutien offensif, il a outrepassé son rôle de sécateur, pourtant bien rempli avec 17 plaquages réussis pour 0 loupé. Remplaçant lors du premier test, il s’est imposé comme l’avant le plus mobile sur le second, où il était titulaire. Particulièrement polyvalent (il peut jouer à tous les postes du 4 au 8), le minot de 23 ans semble correspondre aux profils que Fabien Galthié affectionne particulièrement.

Sur les trois rencontres, d’autres joueurs se sont mis en avant. Ainsi, Gailleton, Couilloud ou Tuilagi ont fait bonne impression également. À l’inverse, certains joueurs ont semblé un peu plus en difficulté, à l’image de Bamba, Etien et Barré. Comme depuis 4 ans, cette tournée estivale permettra sans doute d’apporter du sang frais dans son groupe prévu pour l’automne et le prochain Tournoi des VI Nations. Reste à voir qui aura le plus profité sportivement de ce voyage en Amérique du Sud.

