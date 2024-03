TOP 14. Il a du Teddy Thomas en lui : à la découverte de Théo Attissogbe, le surdoué des Pyrénées

D’un geste façon joystick droit sur la PlayStation, il a fait lever le Hameau vendredi dernier, qu’il enivre déjà chaque week-end depuis le début de la saison. Sur une relance magique des U20, il récupérait une passe au pied d’Hugo Reus en bord de touche et de façon acrobatique à la sortie de ses 22 mètres, avant de déborder son vis-a-vis grâce à petit jeu au pied rasant dans un mouchoir de poche.

Et lui, dans tout ça ? Théo Attissogbe , puisque c’est de lui qu’on cause, fut donc une nouvelle fois succulent vendredi dernier. S’il ne put empêcher la défaite des U20 "Galactiques" face à l’Angleterre, l’ailier de 19 ans fut inspiré en attaque, intenable dans le 1 contre 1 et juste en défense.