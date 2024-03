RUGBY. VIDÉO. Un Le Garrec électrique file à l'essai, le XV de France lance les hostilités face à l’Angleterre

Le XV de France est allé en Terre promise en premier. Ce samedi, le Groupama Stadium de Lyon s’est enflammé après une magnifique action du XV de France. En cause, Nolann Le Garrec s’est offert un essai à la 19e minute de jeu.

6 NATIONS. Orgie de jeu pour le Crunch ? Earl, Smith, Ramos et Le Garrec prêts à enflammer Lyon !

Le demi de mêlée du XV de France a été à la tête d’une action collective splendide. Cette dernière a été initiée par un splendide contre en touche du filou François Cros.

Ensuite, les Bleus envoient au large. Avec une suite de passes rapides, ils balaient l’intégralité du terrain.

RUGBY. XV de France. Comment Le Garrec a-t-il inscrit la Bretagne dans le marbre du 6 Nations ?

Arrivé sur l’aile opposée, Fickou met les cannes. Léo Barré prend ensuite possession du cuir et s'enfuit dans le dos des Anglais.

Enfin, Nolann Le Garrec réalise un superbe appel dans l’intérieur du terrain. Servi, sa course de soutien est récompensée par son second essai international.

🇫🇷 𝐅𝐑𝐄𝐍𝐂𝐇 𝐅𝐋𝐀𝐈𝐑 🤩



What a try from Nolann Le Garrec 🙌#GuinnessM6N #FRAENG @FranceRugby pic.twitter.com/BrhgZkyk8c