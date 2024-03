RUGBY. Le Garrec ‘‘effrayant’’ et un XV de France ‘‘surpuissant’’, la Presse étrangère dithyrambique

Après la large victoire du XV de France au pays de Galles, la Presse nationale et étrangère a couvert les Bleus d’éloges et notamment Nolann Le Garrec.

À Cardiff, les Bleus ont retrouvé des couleurs. Face au pays de Galles, le XV de France s’est offert sa première victoire de prestige dans ce Tournoi des 6 Nations 2024, ce dimanche 10 mars. En réaction à la rencontre, la presse hexagonale et étrangère a été dithyrambique envers Grégory Alldritt et ses coéquipiers.

Le XV de France loué à la maison

Dans un premier temps, L’Équipe a mis à l’honneur les hommes forts de ce déplacement. Ainsi, la Une du quotidien sportif évoque “le pays de Gaël”. Il consacre aussi une double-page à un “Le Garrec libre dans sa tête”, mis en lumière par une “chistera culottée, qui lui ressemble tant”, et au banc “qui a pesé des tonnes”.

Les unes du journal L'Équipe du lundi 11 mars.



De son côté, le Midi Olympique met à l’honneur des joueurs “en princes de Galles” qui ont été excellents à Cardiff. Plus particulièrement, le bihebdomadaire met en lumière un “pack de presque une tonne et qui met dimanche Nolann Le Garrec et Thomas Ramos en classe affaires”. Il souligne également la puissance et la solidité de l’axe droit essayé en Grande-Bretagne.

Dans la Presse généraliste, Le Monde évoque une “nouvelle vague bleue (qui) emporte les Gallois et relance le XV de France”. Le canard ouvre son analyse en expliquant qu’il “aura paradoxalement fallu une ambiance surchauffée pour éteindre le début d’incendie qui menaçait la maison bleue.” De son côté, Le Figaro parle d’un "Le Garrec et Meafou qui se révèlent" et d’un “Gaël Fickou qui se réveille”.

Un réservoir bleu qui impressionne la presse étrangère

Du côté de la Presse étrangère, les Bleus ont impressionné par la profondeur de leur effectif. Alors que 4 néo-capés ont fait leur apparition, Rugby Pass développe autour d’un XV de France qui doit réitérer cette performance face à l’Angleterre pour être pleinement convaincant. Néanmoins, le média anglo-saxon se concentre sur le numéro 9 des Bleus et déclare : “Avec Nolann Le Garrec, ils ont un autre demi de mêlée en forme qui peut changer le cours d’un match et ce qui est effrayant, c'est qu'il ne fera que s'améliorer.”

Chez les Britanniques, la BBC déclare que “Le Garrec fait renaître la France” face au pays de Galles. La radio anglaise parle d’une “démonstration intrépide” de la part du numéro 9 français. Chez les Gallois, le média Wales Online évoque “un pack français surpuissant” comme principale cause de leur défaite.

Toujours dans la Presse étrangère, l’Irish Times évoque une “France qui s’en sort en fin de match pour venir à bout d’un pays de Galles résistant”. De la même manière, le New Zealand Herald évoque la fin de match d’une “France plus forte” en fin de match, après une “première période haletante”. Amateur des buteurs décisifs, le média sud-africain SA Rugby Mag affirme que “Thomas Ramos mobilise la France pour venir à bout des Dragons”.

