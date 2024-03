RESUME VIDEO. 6 Nations. Le XV de France se remet à l'endroit et met la misère aux Gallois

Le XV de France a repris confiance au pays de Galles après une victoire bonifiée du côté de Cardiff, pour la 4ᵉ journée du Tournoi des 6 Nations…

Du côté du Millenium Stadium, les flammes ont surgi du sol à l’entrée des joueurs. Si l’antre gallois n’est plus l’enfer que l’on promettait auparavant, la tâche restait loin d’être simple pour un XV de France en plein doute. Pour cette 4ᵉ journée du Tournoi des 6 Nations 2024, les Bleus se sont imposés au pays de Galles, avec le bonus offensif.

Le XV de France doute…

En ouverture de première période, le XV de France a rapidement paru assez brouillon. Certaines occasions étaient croquées et des passes étaient mal assurées, ces approximations n’ont pas permis aux visiteurs de s’imposer dans les débats dès l’entame, malgré une bonne volonté affichée. Preuve en est, le talonneur Julien Marchand, de nouveau titulaire, a fait reculer les Gallois avec un plaquage offensif. Un bon signal immédiatement annihilé, puisque le ballon fuyant s’est retrouvé dans les bras de Rio Dyer qui a profité de la désorganisation générale pour inscrire le premier essai (10ᵉ).

Dans la foulée, les Bleus ont répondu de la meilleure des manières, par l’attaque. Après quelques offensives infructueuses, les avants ont sonné la charge au cœur du jeu. Ensuite, les arrières ont pris le relais dans les 22 derniers mètres. Dans cette veine, Gaël Fickou est allé inscrire le premier essai des Bleus (22ᵉ), qui ont pris furtivement l’avantage. Dans la foulée, Tomos Williams a profité d’une nouvelle errance du XV de France, pour reprendre les devants avec un essai (25ᵉ).

RUGBY. VIDEO. Le XV de France rentre dans la danse avec un essai d'école signé Gaël Fickou

Cependant, le jeune Nolann Le Garrec a décidé de faire parler sa vista pour éblouir le Millenium. Dans un premier temps, le demi de mêlée a répondu à son vis-à-vis avec un essai (29ᵉ) de filou, comme seuls les 9 savent le faire.

NOLANN LE GARREC 🔥



Premier essai international pour le demi de mêlée du @racing92 👏



Premier essai international pour le demi de mêlée du @racing92

Ensuite, le Racingman se fait remarquer avec une magnifique chistera à destination de son ouvreur à la 33ᵉ minute de jeu. Si l’action n’a pas abouti en faveur des Français, malgré une belle course de Louis Bielle-Biarrey par la suite, les Bleus ont montré qu’ils ont affiné leur jeu au fil des minutes sur ce premier acte. Score à la mi-temps : 17-20.

VIDEO. XV de France. Nolann Le Garrec lâche une Chiste de l'espace de 40m, le public crie au génie !

… avant de dominer le pays de Galles

De retour des vestiaires, les Gallois ont remis le pied sur l’accélérateur. Toujours avec une défense perméable, Uini Atonio et ses coéquipiers ont redonné l’avantage aux locaux, à la 43ᵉ minute de jeu. Quelques secondes après, Charles Ollivon et Léo Barré ont été proches de trouver la faille dans la ligne rouge, mais les deux joueurs ont réalisé une faute de main sur la transmission. Ensuite, à la 55ᵉ minute de jeu, le XV de France pense avoir déjoué le mauvais sort avec la puissance de Grégory Alldritt, mais le Rochelais a laissé échapper le ballon au moment d’aplatir. Dans cette première partie du second acte, les Bleus ont enchaîné les occasions sans arriver en Terre promise.

Finalement, Georges-Henri Colombes a fait parler sa hargne et a inscrit un essai salvateur pour le XV de France à la 65ᵉ minute de jeu. Après une magnifique action collective enclenchée par une bonne course des arrières français et notamment de Damian Penaud, le pilier rochelais s’est effondré dans l’en-but gallois. Il est venu inscrire son premier essai international à l’occasion de sa première sélection.

QUEL MATCH 🔥



Essai signé Georges-Henri Colombe pour sa première cape 🙌



Essai signé Georges-Henri Colombe pour sa première cape

Quelques minutes après, Romain Taofifenua s’est offert un essai opportuniste après un contre sur le demi de mêlée remplaçant adverse. Le Lyonnais a plongé sur le cuir et offre le bonus offensif aux Français, le premier de ce Tournoi des 6 Nations 2024.

LA FRANCE FAIT LE BREAK 🇫🇷



Romain Taofifenua au contre pour l’essai du bonus pour @FranceRugby 👊



Romain Taofifenua au contre pour l'essai du bonus pour la France

RUGBY. 6 Nations. Edwards annonce la couleur, ce Pays de Galles-France sera une bataille d'orgueil et de stratégieEn fin de match, les Bleus ont résisté aux ultimes assauts des locaux. Avec un large écart au score en leur faveur, des supporters gallois dépités ont commencé à quitter le bouillant Millenium Stadium avant la fin du temps réglementaire. Sous une Marseillaise tonitruante, Maxime Lucu inscrit le cinquième et dernier essai du XV de France. Les hommes de Fabien Galthié ont humilié le pays de Galles et ont quitté l'arène de Cardiff avec le plein de confiance. Score final : 24-45.