RUGBY. 6 Nations. Edwards annonce la couleur, ce Pays de Galles-France sera une bataille d'orgueil et de stratégie

Shaun Edwards, actuel maître d'œuvre de la muraille défensive du XV de France, sait que les Bleus peuvent faire mieux. Une réponse est attendue dimanche à Cardiff.

RUGBY. 6 Nations. Le décisif Pays de Galles/France vu par la presse britannique : l'heure du jugement et des testsLe match entre le Pays de Galles et la France ce dimanche ne manque pas d'enjeux entre deux nations en quête de réponse et de confiance. D'un côté, les Gallois restent sur trois revers dans ce 6 Nations sont en reconstruction après le début de nombreux cadres. De l'autre, la France marque le pas sans de nombreux éléments importants après un Mondial décevant.

Ce Tournoi 2024 n'est cependant qu'une étape en vue du prochain mondial. Et cette situation, bien que compliquée à gérer pour un groupe qui a plus souvent gagné que perdu, devrait à n'en pas douter faire grandir l'équipe de France.

"Ce n'est pas le visage habituel de la France que nous avons montré jusqu'à présent", admet Shaun Edwards, l'ancien architecte de la défense galloise et actuel maître d'œuvre de la muraille défensive française.

Pour Wales Online, le technicien souligne les difficultés rencontrées, mais aussi le potentiel intact de son équipe. "La défaite contre l'Irlande a été un coup dur, mais il ne faut pas oublier les succès passés. Nous avons battu l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Le match contre l'Italie, même s'il s'est soldé par un nul, nous rappelle que chaque adversaire est à prendre au sérieux." RUGBY. 6 Nations. Quand la douleur forge la force : ''Ça doit arriver dans un parcours, et ça arrive''Ils savent donc pertinemment que le Pays de Galles est un obstacle considérable à surmonter. Mais Edwards invite aussi tous les détracteurs des Bleus à ne pas les enterrer trop rapidement. "Contre l'Italie, nous avons fait match nul mais les gens oublient que lorsque nous avons gagné 14 matches d'affilée, nous n'avons battu l'Italie que par cinq points. À l'époque, nous avions nos meilleurs joueurs et nous étions intouchables."



Ce dimanche, au Principality Stadium, ce choc s'annonce donc comme une confrontation relevée entre une équipe galloise en quête de rédemption et une équipe française désireuse de prouver que les récents faux pas ne sont que temporaires. "Aller gagner en Écosse est loin d'être anodin. Oui, les résultats récents sont décevants, mais notre défense s'améliore. On est passé de 38 points encaissés à 16 puis à 13. Croyez-le ou non, nous avons la deuxième meilleure défense du tournoi." 6 NATIONS. ''Plus on est dans le dur, plus il est fort'', comment Julien Marchand peut transformer le XV de France ?

Edwards, avec son expertise et sa connaissance des deux camps, prédit un match intense. "Les défenses seront mises à rude épreuve, mais c'est dans ces moments que se révèlent les vraies forces d'une équipe." Si la défense tricolore a montré des failles durant ce Tournoi, sans doute en raison d'une certaine fatigue physique, c'est principalement l'attaque qui a inquiété les observateurs.

Pour éviter une nouvelle déconvenue, les Bleus devront non seulement mettre les barbelés mais surtout retrouver leur flair offensif. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser des points en route comme ce fut le cas à Lille face aux Italiens. Être réaliste et efficace. Si l'occasion se présente de prendre trois points, il faudra la saisir et ne pas être trop gourmand.