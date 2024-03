RUGBY. 6 Nations. Le décisif Pays de Galles/France vu par la presse britannique : l'heure du jugement et des tests

Le match entre le Pays de Galles et la France n'est pas le plus important du week-end dans ce 6 Nations. Mais les deux équipes ont besoin d'une victoire.

La composition du XV de France pour le match contre le Pays de Galles dimanche à Cardiff fait l'objet de beaucoup de spéculations et d'attentions. Il faut dire que Fabien Galthié serait sur le point d'aligner plusieurs nouvelles têtes dont Meafou ou encore Depoortère. Des choix forts de la part du staff après trois premiers matchs compliqués.

Le sélectionneur tricolore n'est cependant pas le seul à avoir pris des décisions qui font parler en vue de cette rencontre. Son homologue Warren Gatland n'a ainsi pas hésité à se priver des 155 sélections de North et Tompkins au centre pour lancer Joe Roberts et Owen Watkin. Ce dernier avait joué contre l'Ecosse en ouverture du Tournoi tandis que le premier cité n'a pas joué depuis le match de préparation contre l'Angleterre en août dernier.

Au sein du staff, on estime que c'était le moment idéal pour voir à l'œuvre le joueur des Scarlets. "Je pense que Joe n'a pas eu de chance de ne pas aller à la Coupe du Monde. Nous avons juste pensé que si nous devions le tester, c'était le match pour le faire. C'est un jeune très prometteur pour l'avenir, et Owen Watkin a beaucoup d'expérience", a commenté l'entraîneur adjoint du Pays de Galles, Mike Forshaw.

La bataille du centre sera à n'en pas douter à suivre face à une partie tricolore qui sera composée de l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe, Fickou, et de la pépite Depoortère, selon les dernières rumeurs. Mais c'est surtout devant que ce match devrait se jouer et se gagner. RUGBY. 6 Nations. Plein de folie, Nicolas Depoortère peut-il relancer l'attaque du XV de France ?Gatland n'a pas manqué de souligner l'importance de relever le défi physique proposé par les Bleus. "Nous savons qu'ils commenceront fort et il s'agit pour nous de rester dans le combat, d'avoir une bonne vitesse de ligne défensivement et de garder notre discipline. Il faudra faire un match plein pendant 80 minutes."

Le Pays de Galles est en quête de revanche après trois défaites lors des trois premiers matchs. Ils ont l'occasion de se racheter face à leurs supporters lors de deux derniers puisqu'ils se joueront à domicile. Les supporters auront sans nul doute un rôle à jouer dans l'antre bouillant de Cardiff face à des Bleus moribonds et orphelins d'Antoine Dupont. Une absence préjudiciable à plus d'un titre selon Gatland.

"Le Pays de Galles a perdu ses quatre derniers matches du Six Nations contre la France, mais il affronte désormais une équipe française qui ne se porte pas très bien", note le média express.co.uk. Rappelant que la France a perdu contre l'Irlande et n'a réussi qu'un match nul contre l'Italie, avec juste une victoire serrée contre l'Écosse entre les deux.

Mais la presse britannique n'a pas manqué de souligner que si le XV de France a encore perdu des éléments importants comme Danty (suspension) et Jalibert (blessure), il a aussi récupéré du monde. Absent contre l'Italie Grégory Alldrit fait son retour et sera titulaire pour mener les siens vers la victoire. Retour "en forme" de Thibaud Flament accompagné de son coéquipier Emmanuel Meafou. De quoi amener du sang neuf et de l'envie dans un groupe qui a manqué de fraicheur physique et mentale jusqu'à présent. RUGBY. 6 Nations. ''Cela fait 20 mois qu’on travaille avec lui'', quel impact pour Emmanuel Meafou sur le XV de France ?